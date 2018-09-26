Еврокомиссия выступила против экономической помощи для Турции

Европейская комиссия в преддверии визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Германию высказалась против оказания Анкаре экономической помощи. ЕС не видит необходимости в экономической поддержке Турции, заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политике добрососедства Йоханнес Хан в интервью газете Die Welt, опубликованном в среду, 26 сентября.

По словам Хана, нынешние экономические проблемы в Турции имеют внутриполитические причины. "Предоставление ЕС или отдельными его странами пакетов помощи или кредитов Анкаре не сможет урегулировать ситуацию", - подчеркнул он.

Необходимы перемены в политике Анкары

Евросоюз очень заинтересован в стабильной и процветающей Турции, отметил далее еврокомиссар. "Серьезная кредитно-денежная политика, независимый эмиссионный банк и неизменное соблюдение демократических принципов помогли бы вновь поднять экономику", - указал Йоханнес Хан, добавив, что при возвращении доверия к политике и экономике Турции западные компании вновь усилят инвестиции в этой стране.

Уже многие месяцы в Турции наблюдается высокий уровень инфляции и резкое падение курса национальной валюты. Напряженная экономическая ситуация в стране станет одной из тем визита Эрдогана в Германию, намеченного на 27-29 сентября. В рамках поездки турецкого лидера примет президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). Кроме того, Эрдоган встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (Angela Merkel) и ведущими представителями немецкого бизнеса, а также будет присутствовать на церемонии открытия новой мечети в Кельне 29 сентября.