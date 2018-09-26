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США ввели санкции против окружения президента Венесуэлы
08:00 26.09.2018 |
Президент Дональд Трамп ввел новые санкции против близкого окружения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает во вторник, 25 сентября, министерство финансов США. Они затронули жену Мадуро, вице-президента страны и двух министров. Сам Трамп назвал происходящее в Венесуэле "неприемлемым", однако отказался говорить о возможной военной интервенции, объяснив, что "неохотно говорит о военных делах".
Глава Белого дома добавил, что режим Мадуро может быть легко сменен с помощью армии в случае, если военные найдут в себе решимость на этот шаг.
О том, что США планируют усилить давление на Венесуэлу, заявил 22 сентября госсекретарь США Майкл Помпео. "В ближайшие дни вы увидите ряд действий, которые продолжат увеличивать уровень давления на людей в венесуэльском руководстве, действующих вопреки интересам народа Венесуэлы", - сказал Помпео.
Ранее газета The New York Times сообщила о том, что представители правительства США вели переговоры с венесуэльскими военными о возможном свержении Мадуро. Каракас тогда раскритиковал действия Вашингтона.
В Венесуэле продолжается глубокий экономический кризис, страну, по данным ООН, покинули уже 2,3 млн человек.
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