США ввели санкции против окружения президента Венесуэлы

Президент Дональд Трамп ввел новые санкции против близкого окружения президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает во вторник, 25 сентября, министерство финансов США. Они затронули жену Мадуро, вице-президента страны и двух министров. Сам Трамп назвал происходящее в Венесуэле "неприемлемым", однако отказался говорить о возможной военной интервенции, объяснив, что "неохотно говорит о военных делах".

Глава Белого дома добавил, что режим Мадуро может быть легко сменен с помощью армии в случае, если военные найдут в себе решимость на этот шаг.

О том, что США планируют усилить давление на Венесуэлу, заявил 22 сентября госсекретарь США Майкл Помпео. "В ближайшие дни вы увидите ряд действий, которые продолжат увеличивать уровень давления на людей в венесуэльском руководстве, действующих вопреки интересам народа Венесуэлы", - сказал Помпео.

Ранее газета The New York Times сообщила о том, что представители правительства США вели переговоры с венесуэльскими военными о возможном свержении Мадуро. Каракас тогда раскритиковал действия Вашингтона.

В Венесуэле продолжается глубокий экономический кризис, страну, по данным ООН, покинули уже 2,3 млн человек.