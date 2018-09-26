Швейцария отказала Роману Абрамовичу в виде на жительство

Власти Швейцарии отказали российскому бизнесмену Роману Абрамовичу в получении вида на жительство из опасений, что его пребывание в стране может представлять "угрозу общественной безопасности" и нанести "репутационный ущерб", утверждают швейцарские СМИ.

Как выяснила газета Tages-Anzeiger, после подачи прошения в ноябре 2017 года миграционная служба страны обратилась в федеральную полицию Швейцарии, чтобы выяснить позицию ведомства по предоставлению Абрамовичу вида на жительство.

По данным журналистов, в ответе полиции содержались утверждения о том, что в отношении бизнесмена имеются "подозрения в отмывании денег и возможных контактах с криминальными структурами", а его швейцарские активы могут якобы иметь "частично нелегальное происхождение".

Юристы Абрамовича назвали все эти утверждения ложными и заявили о намерении судиться с теми, кто распространил информацию о бизнесмене. По их словам, публикация была сделана в нарушение швейцарского Уголовного кодекса и законов о защите информации.

Статья в Tages-Anzeiger вышла после того, как Абрамович проиграл судебный спор швейцарскому медиахолдингу Tamedia. Бизненсмен пытался через суд не допустить публикации сведений о себе в прессе.

Российский миллиардер и владелец футбольного клуба "Челси" ни разу не проходил подозреваемым в каких-либо уголовных делах ни в Швейцарии, ни в других странах.

Как говорится в публикации Tages-Anzeiger, которая получила доступ к документам, полиция не сообщила, на чем основаны ее утверждения об Абрамовиче.

Швейцарский адвокат бизнесмена Даниел Гласл заявил, что Абрамович крайне огорчен публикацией конфиденциальной информации о себе.

Юридическая команда Абрамовича направила запрос с просьбой скорректировать имеющиеся у полиции Швейцарии данные и теперь намерена добиваться возбуждения уголовного дела против тех, кто распространил информацию о бизнесмене.

"Любые предположения, что Абрамович был связан с отмыванием денег или имел контакты с преступными группировками, являются абсолютно ложными", - подчеркнул он.

"Несмотря на многочисленные просьбы, федеральная полиция не предоставила каких-либо доказательств, подтверждающих дискредитирующие обвинения", - добавил адвокат.

Швейцарские СМИ сообщали, что в июле 2016 года Роман Абрамович уже подавал прошение о предоставлении вида на жительство в миграционную службу кантона Вале, однако позднее якобы отозвал его по неизвестным причинам.

СМИ сообщали об интересе бизнесмена к альпийскому курорту Вербье, который расположен на территории кантона Вале.

Весной этого года Роман Абрамович столкнулся с трудностями при продлении британской визы, после чего сообщалось, что он получил израильское гражданство, которое дает ему право посещать Британию без визы.