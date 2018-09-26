Что сказал Трамп на Генассамблее ООН. Основные тезисы

Президент США Дональд Трамп выступил на общеполитической дискуссии 73-й сессии Генассамблеи ООН.

Зал встретил начало его речи смехом, Трамп признался, что не ожидал такой реакции, но назвал ее нормальной и продолжил рассказывать об успехах своей администрации.

* Менее чем за два года его администрация достигла больше, чем почти любая другая администрация в истории страны. США стали сильнее, богаче и безопаснее.

* Система мировой торговли нуждается в изменениях. США работают над устранением торгового дисбаланса, поэтому пересматривают торговые соглашения с некоторыми странами.

* Страны ОПЕК обкрадывают остальной мир. Трамп хочет, чтобы они прекратили повышать цены на нефть и начали их снижать.

* Любое решение по конфликту в Сирии должно содержать стратегию в отношении Ирана.

* США просят все страны изолировать иранский режим до тех пор, пока продолжаются его агрессивные действия; дополнительные санкции против Ирана будут восстановлены 5 ноября.

* Трамп поблагодарил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына за смелость и шаги, на которые он пошел, но санкции против КНДР будут сохраняться до полной денуклеаризации Корейского полуострова.

* Все народы мира должны противостоять социализму и страданиям, которые он приносит. Все страны должны присоединиться к призыву США восстановить демократию в Венесуэле.

* Германии нужно немедленно изменить курс, чтобы не стать полностью зависимой от российских энергоресурсов.

* США отвергают теорию глобализма и верят в доктрину патриотизма, поэтому отказываются признавать и поддерживать Международный уголовный суд.

* США не собираются возвращаться в совет ООН по правам человека, пока там не будут проведены реальные реформы.