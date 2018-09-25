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ЕС намерен создать ведомство для обхода санкций США против Ирана
08:39 25.09.2018 |
Европейский Союз собирается создать специальный финансовый институт, задачей которого будет являться обеспечение финансовых операций с Ираном в обход американских санкций. Об этом в ночь на вторник, 25 сентября, заявила верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.
Это заявление прозвучало в Нью-Йорке после встречи Могерини с представителями Великобритании, Франции, Германии, России, Китая и Ирана. Эти страны придерживаются мнения, что Тегеран выполняет условия "ядерной сделки", о выходе из которой в одностороннем порядке заявили США. Новый институт позволит европейским компаниям вступать в экономические отношения с Ираном без риска навлечь на себя санкции Вашингтона.
В начале мая глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций. Затем Вашингтон расширил санкции против Ирана и потребовал от государств-союзников прекратить покупать у него нефть под угрозой санкций в отношении компаний-закупщиков.
Иран в ответ пожаловался в Международный суд ООН, а также объявил, что если экспорт иранской нефти будет блокирован, то он перекроет поставки нефти на международный рынок через Ормузский пролив. Через этот пролив идет около 20 процентов всего мирового экспорта нефти.
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