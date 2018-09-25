США обладают детальной информацией о командирах, структуре и численности регулярных войск РФ на Донбассе - Волкер

США располагают детальной информацией о численности, организации и командовании регулярных подразделений Вооруженных сил РФ на Донбассе, заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Отвечая на вопрос о том, есть ли у США данные о наличии российских войск на Донбассе, К.Волкер сказал: "Да. Чтобы я ни сказал, мне сразу возразит кто-то, кому не нравятся те или иные цифры, но позвольте мне отметить, что мы очень тщательно изучили этот вопрос. У нас есть очень хорошая информация о командирах, цепочке командования, типах войск, их финансировании, численности военнослужащих регулярной российской армии, численности специализированных подразделений, а большую часть сил составляют контрактники".

Американский дипломат добавил, что над действующими на неподконтрольных властям Украины территориях Донецкой и Луганской областей незаконными вооруженными формированиями "осуществляется непосредственное российское командование и управление через цепочку командования, включающую регулярные войска, регулярных офицеров, но большую часть сил составляют контрактники, которым платит Россия"

К.Волкер также отметил, что некоторая часть состоящих в незаконных вооруженных формированиях на Донбассе являются гражданами Украины, "также нанятыми на контрактной основе".

"Многие из них ими (гражданами Украины - ИФ) не являются. Некоторые из них - граждане России, некоторые - сербы, некоторые - из Беларуси. Как вы знаете, они прибывают отовсюду, и их нанимает и организует эта компания. Но в конечном счёте это незаконные вооруженные формирования на территории Украины", - подчеркнул спецпредставитель Госдепа, добавив, что если речь идёт о реализации Минских соглашений, то в соответствии с их условиями эти НВФ должны прекратить существование.

