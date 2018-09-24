Китай пригрозил США последствиями из-за санкций за бизнес с Россией

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Китай пригрозил США последствиями из-за санкций за бизнес с Россией

08:17 24.09.2018 |

Мир

 

Китай потребовал от США незамедлительно отменить санкции, введенные за то, что Пекин решил приобрести вооружения у России, пригрозив в противном случае последствиями, которые, однако, не были конкретизированы. Решение закупить у России боевые самолеты и ракетные системы является нормальным актом двух суверенных государств, и США не имеют права вмешиваться, заявил в субботу, 22 сентября, представитель министерства обороны КНР У Цзянь, добавив, что США своими действиями доказывают свое стремление к гегемонии.

США 20 сентября ввели санкции против Китая. Конкретно штрафные меры направлены против отвечающего за закупки вооружений департамента развития министерства обороны КНР и его руководителя Ли Шанфу. Одновременно администрация США внесла в черный список еще 33 российских физических и юридических лица, которые, предположительно, поддерживают связи с военными и спецслужбами РФ. США запретили иметь с этими лицами любые деловые отношения.

Поставки российских истребителей Китаю

Недовольство США вызвала договоренность между Россией и КНР о поставке Китаю 10 российских истребителей СУ-35 и зенитных комплексов С-400. Белый дом постановил, что Ли Шанфу и его департамент больше не могут запрашивать экспортные лицензии и участвовать в финансовой системе США. По словам представителя администрации США, принятые санкции направлены на самом деле против России, хотя Соединенные Штаты в настоящее время вовлечены в торговый конфликт с Китаем.

Россия накануне также резко осудила решение США о введении санкций. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков обвинил Вашингтон в безрассудном подрыве глобальной стабильности путем усиления напряженности в отношениях между США и Россией.
По материалам: Deutsche Welle
 

ПО РУБРИКАМ

10:34 20 сентября объем торгов долларом на межбанке увеличился на $12,4 млн до $248 млн

09:46 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 24.09.18

09:36 WhalePanda: мой вам совет — не торгуйте, 90% криптовалютных трейдеров потеряют свои деньги

09:20 Золото дешевеет 24 сентября на укреплении доллара к мировым валютам

09:15 Доллар дорожает к евро и дешевеет к иене 24 сентября на опасениях за торговые отношения США и КНР

09:09 Биржи Гонконга и Австралии снижаются 24 сентября на обострении торгового конфликта США и КНР

07:38 Индекс Dow Jones 21 сентября поставил второй рекорд подряд

21.09 Курсовые тренды сегодняшнего дня продиктованы преимущественно ситуативными факторами

21.09 В январе-августе объем выполненных стройработ составил 73,2 млрд гривен

21.09 Украинский фондовый рынок демонстрирует оживление, - ICU

21.09 Долларовый индекс сократил недельное падение, фунт дешевеет на заявлениях Мэй

21.09 НБУ продал 20 сентября банкам депозитные сертификаты на 2 636 млн гривен

21.09 20 сентября НБУ выдал банкам рефинансирование 2 900 млн гривен

21.09 Индексы АТР завершили торги 21 сентября ростом до 2,5% на рекордной динамике бирж США

21.09 НБУ повысил справочное значение курса гривни на 0,04 коп. до 28,0621 грн

• дальше…

09:20 Золото дешевеет 24 сентября на укреплении доллара к мировым валютам

09:04 В Украине дан старт электронным аукционам по торговле правами на аренду сельскохозяйственных земель госсобственности

08:47 Нефть дорожает 24 сентября более чем на 1% на заявлениях ОПЕК+

21.09 Украина заняла 17-е место в рейтинге развития открытых данных Open Data Barometer

21.09 В январе-августе объем выполненных стройработ составил 73,2 млрд гривен

21.09 В Украине с 14 сентября по 21 сентября отмечался рост розничных цен на светлые нефтепродукты и сжиженный газ

21.09 В августе промышленное производство сократилось на 0,5%

21.09 Общий госдолг в августе сократился на 1,1% до $74,9 млрд

21.09 Сжиженный газ на ОККО и WOG 21 сентября подорожал еще на 20 коп/л

21.09 Оборот розничной торговли Украины в январе-августе 2018г вырос на 5,4% - Госстат

• дальше…

08:17 Китай пригрозил США последствиями из-за санкций за бизнес с Россией

08:10 Китай отказался от торговых переговоров с США

07:50 Помпео объявил о наращивании давления на Венесуэлу

21.09 Израиль опроверг версию Минобороны РФ о сбитом в Сирии Ил-20

21.09 Макрон: страны ЕС, не помогающие с мигрантами, должны покинуть Шенген

21.09 МИД в пятницу направил России ноту о желании Украины прекратить действие договора о дружбе

21.09 США представили новую стратегию борьбы с кибератаками

21.09 Приморский провал Путина. Куда заведет Россию растущая ненависть к «Единой России»

21.09 США ввели санкции против Китая. На самом деле - против России

20.09 Трамп подписал указ об усилении соблюдения режима санкций против России

20.09 WADA восстановило Российское антидопинговое агентство в правах

20.09 Как Европа пытается покончить с отмыванием российских денег и что ей мешает

20.09 ЕС и Лондон не смогли достичь прогресса в вопросе «Брекзита»

20.09 Вашингтон решил избавить КНДР от ядерного оружия к 2021 году

19.09 Устрой им ад! Авианосец «Гарри Трумэн» пришел, чтобы Путин не наделал глупостей

• дальше…

08:53 Белорусы выиграли рекордный тендер на ремонт трассы Киев - Одесса

21.09 Украина заняла 17-е место в рейтинге развития открытых данных Open Data Barometer

18.09 В «Киевавтодоре» заявили, что отныне ремонтники на Южном мосту будут работать всегда

18.09 Минэкономразвития презентовало первый экспортный бренд Украины

18.09 Украина откажется от ямочного ремонта дорог уже через пять лет - глава Укравтодора

17.09 В августе предложение на вторичном рынке недвижимости в Киеве уменьшилось на 4,1% до 17,8 тыс. квартир

17.09 В августе цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева повысились на 3,4% до 24,55 тыс. гривен/кв. м

14.09 Сату Кахконен: Що не так з українською шкільною освітою

12.09 Территориальные автодороги передадут обладминистрациям - Гройсман

12.09 В Украине запустили единый электронный реестр профессиональных медосмотров

12.09 В Украине впервые оценили энергоэффективность жилого дома

11.09 Вакантность в киевских офисах и торговых центрах вернулась на уровень 2007 года. Кризис позади?

11.09 ​Первый магазин IKEA в Украине откроется на Лыбедской в Киеве

10.09 Украинский паспорт стал 24-ым по возможностям в мире

06.09 Киевский метрополитен ввел видеонаблюдение в вагонах метро

• дальше…

10:04 «Донбасс» и «Корец» в Азовском море: Зачем Украина «пробивала» Керченский пролив

08:41 Освобождение Вольного. Какой следующий пункт Луганщины очистят от оккупантов

21.09 Партия «Наши». Куда и зачем Мураев ушел от Рабиновича

21.09 Депутат Рады Мураев вышел из партии «За життя»

21.09 МИД в пятницу направил России ноту о желании Украины прекратить действие договора о дружбе

20.09 Предвыборное послание. Что Порошенко сказал о Тимошенко, Медведчуке и Ляшко

20.09 Рада обновила состав ЦИК, назначив 14 новых членов

20.09 Вершители выборов: Кто те люди, что станут новыми членами ЦИК

20.09 Рада направила в КС проект конституционных изменений относительно интеграции Украины в ЕС и НАТО

20.09 Порошенко сомневается в возможности открытия рынка земли в ближайшее время

20.09 Порошенко видит угрозы реванша, а также авторитаризма в контексте предстоящих президентских выборов

20.09 Порошенко поддерживает идею регистрации иностранных агентов в Украине

19.09 Стала известной схема, по которой Россия планирует остановить санкции против себя в ПАСЕ

19.09 Забыв о «Новом курсе». Зачем Тимошенко косплеит Порошенко

18.09 Пленки Мельниченко: Зачем экс-майору намекнули на экстрадицию из США

• дальше…

09:52 Amazon может открыть 3000 магазинов без кассиров к 2021 году

09:41 Porsche отказывается от дизеля

21.09 Украинец собрал на Kickstarter $186 тыс на производство наушников

21.09 Против Ryanair открыли дело из-за требования платить за ручную кладь

21.09 Amazon представила умную колонку Echo Show второго поколения

21.09 Представлен большой кроссовер Seat

20.09 Peugeot представила ретропрототип e-Legend

20.09 Смартфон Samsung Galaxy A7, оснащенный тройной камерой, стал первой моделью Samsung с боковым дактилоскопом

20.09 В коде биткоина устранена критическая уязвимость, в течение двух лет угрожавшая сети

20.09 SEC остановила финансовую пирамиду на $345 млн

19.09 Смартфон Meizu X8 оборудован чипом Snapdragon 710 и экраном с вырезом

19.09 Meizu V8 и Meizu V8 Pro: смартфоны с 5,7" экраном HD+

19.09 Дебют смартфона Meizu 16X: экран без выреза и три камеры

19.09 Представлен смартфон Xiaomi Mi 8 Lite с 6,26" дисплеем и тремя камерами

19.09 Представлен смартфон Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition с подэкранным сканером отпечатков пальцев

• дальше…

04.09 Все больше американских компаний предоставляют молодым отцам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком

03.09 Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?

31.08 Mastercard передает Google информацию о покупках

20.08 Как развить способность к адаптации с помощью упражнений

20.08 ИИ может стать главной угрозой финансовой стабильности

17.08 6 лайфхаков «коммуникационной гигиены» для эффективного антикризисного менеджмента

16.08 Опубликован рейтинг самых прибыльных профессий в США

15.08 Как выжить на работе и остаться счастливым: пять советов

13.08 Как правильно браться за трудную работу

10.08 Как украинским программистам получать американские зарплаты

10.08 МАМІ: обсяг ринку маркетингових сервісів у 2018 році зросте до 5 317 млн гривень

09.08 Надо ли работодателям избавляться от невыносимых сотрудников

09.08 Как мобильные операторы воюют из-за 3G рекламы

07.08 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 1 полугодии превысил 1 млрд грн

06.08 Как правильно просить коллег о помощи

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно