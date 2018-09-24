Финансовые новости
- |
- 24.09.18
- |
- 10:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Помпео объявил о наращивании давления на Венесуэлу
07:50 24.09.2018 |
США планируют усилить давление на Венесуэлу, заявил в субботу, 22 сентября, госсекретарь США Майкл Помпео телеканалу Fox News. "В ближайшие дни вы увидите ряд действий, которые продолжат увеличивать уровень давления на людей в венесуэльском руководстве, действующих вопреки интересам народа Венесуэлы", - сказал Помпео.
Он при этом не уточнил, идет ли речь о новых санкциях США в отношении венесуэльских властей и, в частности, президента Николаса Мадуро. "Мы намерены гарантировать, что народ Венесуэлы может высказывать свое мнение", - добавил госсекретарь.
Ране газета The New York Times сообщила о том, что представители правительства США вели переговоры с венесуэльскими военными о возможном свержении Мадуро. Каракас тогда раскритиковал действия Вашингтона.
В Венесуэле продолжается глубокий экономический кризис, страну, по данным ООН, покинули уже 2,3 млн человек.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Украине дан старт электронным аукционам по торговле правами на аренду сельскохозяйственных земель госсобственности
|Освобождение Вольного. Какой следующий пункт Луганщины очистят от оккупантов
|Курсовые тренды сегодняшнего дня продиктованы преимущественно ситуативными факторами
|Партия «Наши». Куда и зачем Мураев ушел от Рабиновича
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Китай пригрозил США последствиями из-за санкций за бизнес с Россией
|Китай отказался от торговых переговоров с США
|Помпео объявил о наращивании давления на Венесуэлу
|Израиль опроверг версию Минобороны РФ о сбитом в Сирии Ил-20
|Макрон: страны ЕС, не помогающие с мигрантами, должны покинуть Шенген
|МИД в пятницу направил России ноту о желании Украины прекратить действие договора о дружбе
Это интересно
|В коде биткоина устранена критическая уязвимость, в течение двух лет угрожавшая сети
|SEC остановила финансовую пирамиду на $345 млн
|Смартфон Meizu X8 оборудован чипом Snapdragon 710 и экраном с вырезом
|Meizu V8 и Meizu V8 Pro: смартфоны с 5,7" экраном HD+
|Дебют смартфона Meizu 16X: экран без выреза и три камеры
|Представлен смартфон Xiaomi Mi 8 Lite с 6,26" дисплеем и тремя камерами
|Представлен смартфон Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition с подэкранным сканером отпечатков пальцев