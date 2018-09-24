Помпео объявил о наращивании давления на Венесуэлу

США планируют усилить давление на Венесуэлу, заявил в субботу, 22 сентября, госсекретарь США Майкл Помпео телеканалу Fox News. "В ближайшие дни вы увидите ряд действий, которые продолжат увеличивать уровень давления на людей в венесуэльском руководстве, действующих вопреки интересам народа Венесуэлы", - сказал Помпео.

Он при этом не уточнил, идет ли речь о новых санкциях США в отношении венесуэльских властей и, в частности, президента Николаса Мадуро. "Мы намерены гарантировать, что народ Венесуэлы может высказывать свое мнение", - добавил госсекретарь.

Ране газета The New York Times сообщила о том, что представители правительства США вели переговоры с венесуэльскими военными о возможном свержении Мадуро. Каракас тогда раскритиковал действия Вашингтона.

В Венесуэле продолжается глубокий экономический кризис, страну, по данным ООН, покинули уже 2,3 млн человек.