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Макрон: страны ЕС, не помогающие с мигрантами, должны покинуть Шенген
12:51 21.09.2018 |
Страны Евросоюза, не проявляющие солидарности в вопросе решения миграционного кризиса, должны покинуть Шенгенскую зону.
Об этом заявил президент Франции Эммануель Макрон, сообщает Politico.
"Страны, которые не хотят расширения Frontex или солидарности, покинут Шенген. Страны, которые больше не хотят Европы, больше не будут касаться структурных фондов", - сказал Макрон.
Как известно, Европейская комиссия предложила увеличить количество сотрудников пограничного агентство ЕС Frontex с 1600 до 10 000 человек. Этот план раскритиковал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Венгрия также отказалась принимать просителей убежища в рамках схемы переселения в ЕС, несмотря на то, что Европейский суд пришел к такому приказу.
Другие страны Восточной Европы, включая Чехию и Словакию, также выступают против плана о расширении Frontex, но комментарии Макрона, похоже, касались именно Орбана.
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