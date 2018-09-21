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США ввели санкции против Китая. На самом деле - против России
08:12 21.09.2018 |
Госдепартамент США ввел санкции против оборонной структуры Китая в связи с закупкой у России истребителей Су-35 и зенитно-ракетных комплексов С-400. По словам представителя Госдепа, санкции нацелены на ограничение российской торговли оружием.
Новые санкции США наложены на департамент вооружений Центрального военного совета КНР и на его руководителя Ли Шанфу.
Они стали первыми, к кому США применили санкции за сотрудничество с Россией.
Поводом стала покупка Китаем у России десяти истребителей Су-35 в декабре прошлого года и оборудования для зенитно-ракетных систем С-400 в нынешнем году, говорится в заявлении Госдепартамента США.
Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) позволяет министерству финансов США вводить санкции против компаний и физлиц, заключивших значительные сделки с российскими военными экспортерами или представляющими их интересы людьми.
В данном случае это китайские военные закупщики, а санкции против них включают запрет на получение лицензии экспортера в США и на любые транзакции в рамках американской финансовой системы.
Все активы департамента и его директора, находящиеся в юрисдикции США, будут заморожены, говорится в документе.
Цель - Пекин или Москва?
"Конечная цель этих санкций - Россия. В этом контексте закон о противодействии не направлен на подрыв экономики какой-либо конкретной страны", - цитирует агентство Рейтер неназванного американского чиновника, поговорившего с репортерами нескольких изданий.
"Цель санкций - оказать давление на Россию в ответ на ее злостные действия", - цитирует этого же чиновника агентство Франс пресс.
Франс пресс отмечает, что чиновник не стал прямо отвечать на вопрос о том, будут ли подобные санкции введены против других стран, если те купят у России системы С-400 или их компоненты. Переговоры об их покупке ведет с Москвой, в частности, Турция.
"Можете быть уверены, что мы потратили огромное количество времени в разных странах мира на обсуждение перспектив закупок систем С-400 и самолетов "Сухой" с теми, кто проявлял интерес к таким вещам", - ответил высокопоставленный американский чиновник.
"Мы очень ясно дали им понять, что такие системы как С-400 нас особенно беспокоят и могут стать причиной применения закона CAATSA", - добавил он.
Закон CAATSA была принят в августе 2017 года. Он предусматривает введение санкций против России, Ирана и Северной Кореи за действия, угрожающие национальной безопасности США.
Санкционный список
Госдепартамент США заявил также о расширении своего санкционного списка. В него включены шесть российских компаний и 27 физических лиц, включая полного тезку начальника главного управления Генштаба Игоря Коробова, ЧВК Вагнера и Комсомольский-на Амуре авиазавод имени Гагарина, производящий самолеты "Сухой".
Кроме того, запреты коснулись петербургского Агентства интернет-исследований, известного как "фабрика троллей", а также компаний "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг", связанных с Евгением Пригожиным, который, как считают американцы, финансирует работу прокремлевских "троллей" и хакеров.
Сейчас в санкционном списке 72 физических и юридических лица. К любому, кто заключает с ними сделки, инвестирует в их пользу или вступает в другие значительные финансовые отношения, могут быть применены такие же санкции, как к китайским военным.
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