Финансовые новости
- |
- 20.09.18
- |
- 23:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Трамп подписал указ об усилении соблюдения режима санкций против России
21:29 20.09.2018 |
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который дает дополнительные инструменты для имплементации действующих против России санкций.
Об этом Трамп в четверг сообщил спикерам Сената и Палаты представителей США, говорится в сообщении Белого дома.
"Подписанный мною указ позволит обеспечить дальнейшую имплементацию санкций, предоставив в рамках закона IEEPA дополнительные полномочия министру финансов. Также указ дает возможность департаментам и агентствам правительства США принимать необходимые меры в рамках их полномочий, чтобы убедиться в полной имплементации этих ограничительных мер", - говорится в заявлении.
"Эти санкции могут включать запрет на некоторые финансовые операции, конфискацию имущества, запрет на выдачу лицензий на экспорт, отказ в выдаче виз и во въезде на территорию США. Также возможны санкции в отношении ближайших помощников людей, которые попали в список санкций", - говорится в сообщении.
Трамп добавил, что позволил министру финансов США Стивену Мнучину в координации с госсекретарем Майком Помпео принимать меры и использовать все возможности, предоставленные президенту в рамках International Emergency Economic Powers Act (Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях), Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (О противостоянии противникам Америки путем санкций) и Ukraine Freedom Support Act (Закон о поддержке свободы Украины) для выполнения целей, определенных этим приказом.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада обновила состав ЦИК, назначив 14 новых членов
|Вершители выборов: Кто те люди, что станут новыми членами ЦИК
|Рада направила в КС проект конституционных изменений относительно интеграции Украины в ЕС и НАТО
|Порошенко сомневается в возможности открытия рынка земли в ближайшее время
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Трамп подписал указ об усилении соблюдения режима санкций против России
|WADA восстановило Российское антидопинговое агентство в правах
|Как Европа пытается покончить с отмыванием российских денег и что ей мешает
|ЕС и Лондон не смогли достичь прогресса в вопросе «Брекзита»
|Вашингтон решил избавить КНДР от ядерного оружия к 2021 году
|Устрой им ад! Авианосец «Гарри Трумэн» пришел, чтобы Путин не наделал глупостей
|Стала известной схема, по которой Россия планирует остановить санкции против себя в ПАСЕ
Это интересно
|Представлен смартфон Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition с подэкранным сканером отпечатков пальцев
|Необычный ботнет уничтожает скрытых криптовалютных майнеров
|Audi представила электрический кроссовер e-tron
|Кому понадобился бургер без мяса и кто будет его есть
|Samsung начнёт оснащать смартфоны боковым дактилоскопическим сканером
|Японский миллиардер облетит Луну на ракете SpaceX
|В Германии запустили первый в мире поезд на водородном топливе