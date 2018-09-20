Трамп подписал указ об усилении соблюдения режима санкций против России

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который дает дополнительные инструменты для имплементации действующих против России санкций.

Об этом Трамп в четверг сообщил спикерам Сената и Палаты представителей США, говорится в сообщении Белого дома.

"Подписанный мною указ позволит обеспечить дальнейшую имплементацию санкций, предоставив в рамках закона IEEPA дополнительные полномочия министру финансов. Также указ дает возможность департаментам и агентствам правительства США принимать необходимые меры в рамках их полномочий, чтобы убедиться в полной имплементации этих ограничительных мер", - говорится в заявлении.

"Эти санкции могут включать запрет на некоторые финансовые операции, конфискацию имущества, запрет на выдачу лицензий на экспорт, отказ в выдаче виз и во въезде на территорию США. Также возможны санкции в отношении ближайших помощников людей, которые попали в список санкций", - говорится в сообщении.

Трамп добавил, что позволил министру финансов США Стивену Мнучину в координации с госсекретарем Майком Помпео принимать меры и использовать все возможности, предоставленные президенту в рамках International Emergency Economic Powers Act (Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях), Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (О противостоянии противникам Америки путем санкций) и Ukraine Freedom Support Act (Закон о поддержке свободы Украины) для выполнения целей, определенных этим приказом.