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ЕС и Лондон не смогли достичь прогресса в вопросе «Брекзита»
08:31 20.09.2018 |
Консультации между лидерами государств-членов ЕС и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй не продемонстрировали существенного прогресса по вопросу "Брекзита", сообщает агентство Reuters. Переговоры состоялись в среду, 19 сентября, во время ужина участников саммита Европейского Союза, который пройдет в четверг в Зальцбурге.
В своей речи Тереза Мэй подчеркнула, что британская сторона не считает затягивание переговоров по "Брекзиту" "возможной опцией". В свою очередь, она отклонила предложение Еврокомиссии установить таможенную границу между Северной Ирландией и остальной частью Британии.
"Прогресс отсутствует"
По словам президента Литвы Дали Грибаускайте, прогресс по вопросу "Брекзита" в результате консультаций отсутствует. Переговоры об установлении границы не увенчались успехом, добавил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини. "Посмотрим, что даст дискуссия между 27 лидерами государств-членов ЕС", - отметил Пеллегрини.
В четверг, 20 сентября, в Зальцбурге представители 27 государств Евросоюза намерены в отсутствие Терезы Мэй обсудить свои дальнейшие действия по "Брекзиту".
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