Польша предложила разместить у себя постоянную военную базу США

Польша считает целесообразным разместить на ее территории постоянную военную базу США. Об этом сообщил во время визита в Вашингтон во вторник, 18 сентября, польский президент Анджей Дуда. В беседе с президентом США Дональдом Трампом Дуда подчеркнул, что это - единственная гарантия безопасности его страны против российской агрессии. По словам главы польского государства, Москва годами наращивала свое военное присутствие в регионе.

Постоянная дислокация американских военнослужащих в Польше отвечает национальным интересам как Варшавы, так и Вашингтона, добавил Анджей Дуда.

В мае министерство обороны Польши предлагало выделить на "постоянное присутствие США" в этой стране от 1,5 до 2 млрд долларов. В первую очередь обсуждалась возможность размещения бронетанковой дивизии войск США.

Обсуждали "Северный поток-2"

Трамп в свою очередь отметил, что договорился с Дудой об укреплении сотрудничества оборонных ведомств и разведывательных служб обеих государств. "Рад сказать, что союз между нашими странами еще никогда не был столь крепок", - подчеркнул он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров. "Сегодня днем президент Дуда и я договорились усилить наши устойчивые связи в оборонной сфере", - отметил Трамп, добавив, что речь идет, в частности, о взаимодействии в области противоракетной обороны и технологическом партнерстве.

В ходе переговоров обсуждались и вопросы энергетической безопасности. "Несомненно, самой большой угрозой является строительство "Северного потока-2", - указал президент Польши, выразив уверенность в том, что строительство этого газопровода подрывает стабильность Европы, поскольку ведет к "доминированию России".

США уже неоднократно заявляли, что сделают все возможное, чтобы сорвать строительство "Северного потока-2", по которому газ должен напрямую поставляться из России в Германию.