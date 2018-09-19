Финансовые новости
- |
- 19.09.18
- |
- 14:02
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Польша предложила разместить у себя постоянную военную базу США
09:16 19.09.2018 |
Польша считает целесообразным разместить на ее территории постоянную военную базу США. Об этом сообщил во время визита в Вашингтон во вторник, 18 сентября, польский президент Анджей Дуда. В беседе с президентом США Дональдом Трампом Дуда подчеркнул, что это - единственная гарантия безопасности его страны против российской агрессии. По словам главы польского государства, Москва годами наращивала свое военное присутствие в регионе.
Постоянная дислокация американских военнослужащих в Польше отвечает национальным интересам как Варшавы, так и Вашингтона, добавил Анджей Дуда.
В мае министерство обороны Польши предлагало выделить на "постоянное присутствие США" в этой стране от 1,5 до 2 млрд долларов. В первую очередь обсуждалась возможность размещения бронетанковой дивизии войск США.
Обсуждали "Северный поток-2"
Трамп в свою очередь отметил, что договорился с Дудой об укреплении сотрудничества оборонных ведомств и разведывательных служб обеих государств. "Рад сказать, что союз между нашими странами еще никогда не был столь крепок", - подчеркнул он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров. "Сегодня днем президент Дуда и я договорились усилить наши устойчивые связи в оборонной сфере", - отметил Трамп, добавив, что речь идет, в частности, о взаимодействии в области противоракетной обороны и технологическом партнерстве.
В ходе переговоров обсуждались и вопросы энергетической безопасности. "Несомненно, самой большой угрозой является строительство "Северного потока-2", - указал президент Польши, выразив уверенность в том, что строительство этого газопровода подрывает стабильность Европы, поскольку ведет к "доминированию России".
США уже неоднократно заявляли, что сделают все возможное, чтобы сорвать строительство "Северного потока-2", по которому газ должен напрямую поставляться из России в Германию.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Забыв о «Новом курсе». Зачем Тимошенко косплеит Порошенко
|«Новая газета» указала на несоответствия в доказательствах РФ по MH17
|Котировки на межбанке задирают на повышенном спросе, чтобы выгодно конвертировать выручку под 20 число
|Пленки Мельниченко: Зачем экс-майору намекнули на экстрадицию из США
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|В Украине усилен контроль за экспортом товаров военного назначения в Беларусь
|Как Трамп переигрывает китайцев в торговой войне
|Польша предложила разместить у себя постоянную военную базу США
|«Новая газета» указала на несоответствия в доказательствах РФ по MH17
|Сеул и Пхеньян подписали соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова
|Китай введет ответные пошлины на американские товары объемом $60 млрд с 24 сентября
Это интересно
|Глава Huawei пообещал складной смартфон с гибким экраном в течение года
|Шнобелевская премия — 2018: американские горки против камней в почках и как муха меняет вкус вина
|Раскрыта внешность электричеcкого кроссовера BMW iNEXT
|В Амстердаме предлагают отказаться от авто в рамках эксперимента
|Мошенники используют новый трюк для «заморозки» браузеров своих жертв
|Facebook начал проверять на достоверность фотографии и видео
|Создатели Physical Keyboard Mod для Moto Z решили выпустить собственный смартфон вместо мода