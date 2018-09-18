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Средняя зарплата на Уолл-стрит достигла десятилетнего максимума
10:47 18.09.2018 |
В 2017 году средня годовая зарплата работников нью-йоркского рынка ценных бумаг, включая бонусы, выросла на 13% и достигла 422,5 тыс. долларов. Об этом сообщил финансовый инспектор Томас Динаполи в своем докладе.
В докладе сказано, что средний размер бонуса в секторе за отчетный период был увеличен на 15%, до 184,2 тыс. долларов. Сообщается, что доля премий в структуре зарплат на Уолл-стрит составила 40%.
Средняя зарплата на Уолл-Стрит оказалась самой высокой в сравнении с другими сферами. В 2017 году на нее пришлось 21% совокупных зарплат в частном секторе Нью-Йорка.
Почти четверть специалистов, что занимаются ценными бумагами за год заработали больше 250 тыс. долларов. В аналогичный период только 2,5% занятых в других сферах нью-йоркской экономики смогли достичь аналогичный доход.
"Уолл-стрит завершала прибылью каждый год с конца рецессии в 2009 году, и вознаграждения в прошлом году достигли максимума с начала финансового кризиса", - отметил Динаполи.
Напомним, ранее сообщалось, что рост экономики США достиг рекордных темпов с 2014. В правительстве США заявили, что во втором квартале рост экономики государства составил 4,1% в пересчете на годовые темпы, что стало лучшим показателем с третьего квартала 2014 года.
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