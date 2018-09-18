Финансовые новости
- |
- 18.09.18
- |
- 13:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
США вводят новые пошлины на товары из Китая на 200 млрд долларов
08:38 18.09.2018 |
Президент США Дональд Трамп сообщил о введении новых пошлин на импорт товаров из Китая. Решение о сборах в размере 10 % на общую сумму в 200 миллиардов долларов вступит в силу 24 сентября, сообщил Белый дом в понедельник, 17 сентября.
10-процентные пошлины будут действовать до конца текущего года, а с 1 января 2019 года их размер возрастет до 25 процентов, указывается далее в заявлении. Трамп поручил торговому представителю Соединенных Штатов (USTR) приступить к процедуре введения дополнительных пошлин.
Угроза дальнейших пошлин
Одновременно Трамп пригрозил Китаю дальнейшим расширением протекционистских мер. "Если Китай предпримет ответные меры против наших фермеров либо иных отраслей промышленности, мы незамедлительно приступим к третьему этапу, предусматривающему дополнительно пошлины на импорт в размере 267 миллиардов долларов", - отметил американский президент.
В заявлении указывается, что Пекин проводит недобросовестную политику в отношении США в области технологий и интеллектуальной собственности, принуждая американские компании продавать технологии китайским конкурентам. Это создает угрозу долгосрочному здоровью и процветанию американской экономики, заявил Трамп.
Он также призвал китайское руководство принять необходимые меры для пресечения "недобросовестной торговой практики" и выразил надежду на урегулирование торгового конфликта между США и КНР.
В настоящий момент американские пошлины уже распространяются на китайские товары стоимостью в 50 миллиардов евро. Трамп обвиняет Китай в нечестном ведении торговли, а также в краже интеллектуальной собственности. Пекин ответил на это встречными мерами.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украинский бизнес прогнозирует 30 грн/$1 на 2019г - ЕБА
|Луценко снова просит Раду снять неприкосновенность с депутатов от «Оппоблока» Вилкула, Дунаева и Колесникова
|Как в Украине вернули в строй списанные танки Т-72
|Нацбанк готовится к смягчению правил валютного регулирования после вступления в силу Закона «О валюте»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Минобороны: российский самолет Ил-20 был сбит сирийскими ПВО
|Средняя зарплата на Уолл-стрит достигла десятилетнего максимума
|Суд в Аргентине добивается ареста экс-президента Киршнер
|США вводят новые пошлины на товары из Китая на 200 млрд долларов
|США: Россия жульничает, подрывая режим санкций против КНДР
|Порошенко ввел в действие решение СНБО о прекращении договора о дружбе между Украиной и Россией
Это интересно
|Мошенники используют новый трюк для «заморозки» браузеров своих жертв
|Facebook начал проверять на достоверность фотографии и видео
|Создатели Physical Keyboard Mod для Moto Z решили выпустить собственный смартфон вместо мода
|Apple Watch Series 4 — первое потребительское устройство с датчиком ЭКГ, получившее одобрение FDA
|«Бюджетный» iPhone XR: большой дисплей с низким разрешением и самый мощный процессор
|Apple представила новые флагманы — iPhone Xs и Xs Max
|Состоялся анонс смартфона Huawei Maimang 7