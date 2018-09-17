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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Мальта впервые обогнала Гонконг по темпам роста цен на жилье - Knight Frank

12:31 17.09.2018 |

Мир

 

Мальта впервые обогнала Гонконг по темпам роста цен на жилье из-за возросшего спроса на фоне бума в мальтийском технологическом секторе и общего экономического подъема, свидетельствуют данные индекса Global House Price, который публикует консалтинговая компания Knight Frank.

В целом рост цен на жилье в мире замедлился до 4,7% во II квартале - минимума с июля-сентября 2016 года.

Жилье на Мальте подорожало на 16,9%. Мальта привлекла значительное число обеспеченных людей, который пользовались программой получения гражданства в обмен на инвестиции в мальтийскую экономику.

Между тем в Гонконге, который возглавлял ежеквартальный рэнкинг 10 раз с 2009 года, прирост составил 15,9%.

На третьем месте в списке - Латвия, где цены поднялись на 13,7%. В топ-5 также входят Словения и Венгрия.

США занимают в рэнкинге 21-е место, материковый Китай - 23-е, Франция - 35-е. Великобритания, где наблюдается существенно ослабление спроса на жилье на фоне выхода из Евросоюза (Brexit), расположилась на 36-й строчке.

Замыкают список Перу (56-е место), где цены снизились на 1,6% в годовом выражении, и Украина (57-е) - падение на 4,5%.

Ранее на этой неделе Knight Frank опубликовала исследование, согласно которому темпы роста цен на элитное жилье в крупнейших мировых столицах в июне замедлились до 4,2% в годовом выражении, тогда как в декабре 2017 года годовой рост доходил до 6%.

В число городов с наибольшим годовым приростом стоимости элитного жилья в расчете на квадратный метр вошли Сингапур (+11,5%), Мадрид (+10,3%) и Токио (9,4%). Самое большое падение цен зафиксировано в канадском Ванкувере (-6,2% за год).
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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