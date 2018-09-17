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Трамп объявит о введении новых пошлин на импорт товаров из Китая 17-18 сентября
08:06 17.09.2018 |
Президент США Дональд Трамп планирует объявить о введении новых пошлин на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов 17-18 сентября, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники сообщала, что администрация Трампа предложила Китаю еще один шанс предотвратить введение новых пошлин на импорт в США китайских товаров в размере более 200 миллиардов долларов в год. В статье утверждалось, что администрация США находится под определенным давлением и стремится заключить сделку, поскольку есть угроза потери республиканского перевеса в сенате.
По данным издания, окончательные детали решения пока отрабатываются, поэтому некоторые элементы могут быть изменены. Газета также отмечает, что Трамп объявит о введении пошлин, несмотря на то, что его помощники готовят встречу на высоком уровне с китайскими властями, направленную на разрешение противоречий по вопросам торговли.
Ранее торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил, что администрация США планирует ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов. СМИ сообщали, что пошлины на товары стоимостью 200 миллиардов будет введены в сентябре. Сам Трамп не назвал дату, но предупредил, что это может произойти "очень скоро".
Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. В августе США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов, сразу после этого китайская сторона ввела аналогичные меры. Недовольство США вызывает торговый дисбаланс между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая.
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