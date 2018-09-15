Экс-премьер Блэр: Brexit будет отменен в течение 5 лет

Бывший глава правительства Великобритании Тони Блэр рассчитывает, что решение Великобритании о выходе из ЕС вскоре будет отменено.

Об этом он заявил во время дискуссии на форуме Yalta European Strategy, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Блэр подчеркнул, что он прогнозирует "разворот" Brexit течение 5 лет. "Я сделаю прогноз на 5 лет, и увидим, ошибусь ли я", - отметил он.

"Мой прогноз таков: Европа выживет (после выхода Великобритании - ЕП), Европа будет процветать, а Великобритания отменит свое решение о Brexit", - заявил Блэр.

Экс-премьер пояснил, что сейчас премьер Мэй не имеет большинства в парламенте, ни одна из политических сил не является лидирующей, и поэтому принятие важных реформ, которые необходимы в случае выхода Британии из Европейского союза, будет слишком сложной задачей.

"Я думаю, если у нас (в Британии) и дальше будут такие споры в парламенте, мы будем вынуждены и снова обратиться к народу (по поводу пересмотра Brexit)", заявил он.