В Амстердаме предлагают отказаться от авто в рамках эксперимента

Муниципальные власти Амстердама в рамках эксперимента предлагают жителям отказаться на 2 месяца от автомобилей и пересесть на общественный транспорт. Об этом сообщается на сайте инновационной платформы Amsterdam Smart City.

Согласно сообщению, власти города проводят эксперимент, который, как ожидается, позволит освободить улицы города от множества автомобилей. Как указали на платформе, строительство дополнительных дорог и парковочных мест - уже не достаточные меры по разгрузке Амстердама.

Взамен участникам эксперимента муниципальные власти предлагают право на бесплатное пользование общественным транспортом, в том числе велосипедами, мопедами и такси.

Кроме того, власти города также обещают компенсировать стоимость аренды паркоместа в муниципальном гараже.

Цель проекта - понять, какие альтернативы следует улучшить для удобства жителей Амстердама.

Amsterdam Smart City (ASC) - это инновационная платформа, которая предлагает инновационные идеи для улучшения города. ASC активно работает в шести направлениях: инфраструктура и технологии, энергия, вода и расходы, мобильность, управление и обучение, жители и жизнь, циклический город, Smart City Academy.