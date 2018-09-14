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США расширили санкции против РФ и Китая за сотрудничество с КНДР
12:53 14.09.2018 |
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США ввели новые санкции против двух компаний из Китая и России за поддержку ядерных и ракетных программ Северной Кореи.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Министерство финансов США.
Новые санкции ввели в отношении китайской компании Yanbian Silverstar Network Technology Co., ее северокорейского исполнительного директора Jong Song Hwa и размещенной в России дочерней компании Volasys Silver Star.
"Китайская Silverstar была связана с Департаментом промышленности правящей партии Северной Кореи, которая контролирует программы баллистических ракет", - говорится в сообщении.
Министр финансов США Стивен Мнучин отметил, что ограничения имеют целью "остановить поток незаконных доходов Северной Кореи от иностранных работников в области информационных технологий, которые скрывают их истинную идентичность и прячутся за фирмами, псевдонимами и гражданами третьих стран".
Он предупредил компании по всему миру, чтобы они "приняли меры, которые бы гарантировали, что они не используют работников северокорейских компаний для технологических проектов".
Отмечается, что санкции блокируют любые активы, которые могут иметь компании в юрисдикциях США, и запрещают гражданам Соединенных Штатов сотрудничать с ними.
21 августа США ввели санкции против двух российских юридических лиц и шести судов судоходных компаний, которые передавали нефть Северной Корее.
3 августа Министерство финансов США объявило о дополнительных санкциях в отношении Северной Кореи, введя ограничения против российского банка "Агросоюз", который предоставлял услуги северокорейцам в обход санкций ООН. Санкционный удар США обвалил российский рубль.
Северная Корея находится под международными и американскими санкциями из-за своей ядерной программы и испытания баллистических ракет.
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия работает над мерами против США после введения санкций против российских компаний за помощь КНДР.
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