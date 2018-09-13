Финансовые новости
- |
- 13.09.18
- |
- 19:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
США стали мировым лидером по добыче нефти
17:41 13.09.2018 |
Соединенные Штаты впервые за 45 лет стали мировым лидером по добыче нефти. Как сообщило Управление по энергетической информации США в четверг, 13 сентября, по объемам добываемого топлива Америка обогнали Саудовскую Аравию и Россию.
"В феврале добыча сырой нефти в США превысила объем нефтедобычи в Саудовской Аравии - впервые за более чем два десятилетия. В июне и августе США обошли РФ по добыче сырой нефти впервые с февраля 1999 года", - отмечается в сообщении.
Эксперты по вопросам экономической информации полагают, что до конца 2018 года и в течение последующих лет объемы добываемой нефти в США также превысят ее добычу в Саудовской Аравии и России. Одновременно отмечается, что прогнозы основаны на предварительных подсчетах.
Как объясняется в сообщении Управления по энергетической информации США, в середине 2014 года стоимость нефти снизилась, в связи с чем американские производители уменьшили свои затраты и временно снизили добычу нефти.
"Однако после роста цен в начале 2016 года инвестиции и производство начали расти. При этом Саудовская Аравия и Россия сохранили относительно стабильный уровень роста добычи нефти в течение последних лет".
Соединенные Штаты были мировым лидером по добыче нефти до 1973 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Украина Гриценко. «Просвещенный авторитаризм» и спецпредложение для Коломойского
|Как самый проблемный агрохолдинг Украины оказался в руках инвестфонда из Саудовской Аравии
|Украина Рабиновича. Голубь капитуляции с путинской мантрой под крылом
|Банки начали информировать ГФС о счетах физлиц со статусом ФОП
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Восток-2018». Что кроется за самыми масштабными учениями российской армии
|У россиян резко упало доверие к телевидению
|США стали мировым лидером по добыче нефти
|ЕЦБ снизил прогнозы роста ВВП еврозоны на 2018 и 2019 гг. из-за внешнего спроса
|ЦБ Турции повысил ключевую ставку до 24%, несмотря на увещевания Эрдогана
|Саломе Зурабишвили - главный кандидат в президенты Грузии. Кто она такая?
Это интересно
|Компания Mercedes-Benz представила прототип беспилотного фургона будущего под названием Vision Urbanetic
|SEC обвинила в организации мошеннических схем известного инвестора Филипа Фроста
|Лучший смартфон по соотношению цены и производительности в AnTuTu — Xiaomi Redmi Note 5
|Новый BMW X5 стал подключаемым гибридом
|Первые вьетнамские автомобили построят на платформах BMW
|Судно-робот впервые пересекло Атлантический океан
|Samsung планирует наделить все свои устройства средствами ИИ