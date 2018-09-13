США стали мировым лидером по добыче нефти

Соединенные Штаты впервые за 45 лет стали мировым лидером по добыче нефти. Как сообщило Управление по энергетической информации США в четверг, 13 сентября, по объемам добываемого топлива Америка обогнали Саудовскую Аравию и Россию.

"В феврале добыча сырой нефти в США превысила объем нефтедобычи в Саудовской Аравии - впервые за более чем два десятилетия. В июне и августе США обошли РФ по добыче сырой нефти впервые с февраля 1999 года", - отмечается в сообщении.

Эксперты по вопросам экономической информации полагают, что до конца 2018 года и в течение последующих лет объемы добываемой нефти в США также превысят ее добычу в Саудовской Аравии и России. Одновременно отмечается, что прогнозы основаны на предварительных подсчетах.

Как объясняется в сообщении Управления по энергетической информации США, в середине 2014 года стоимость нефти снизилась, в связи с чем американские производители уменьшили свои затраты и временно снизили добычу нефти.

"Однако после роста цен в начале 2016 года инвестиции и производство начали расти. При этом Саудовская Аравия и Россия сохранили относительно стабильный уровень роста добычи нефти в течение последних лет".

Соединенные Штаты были мировым лидером по добыче нефти до 1973 года.