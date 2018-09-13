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ЕЦБ снизил прогнозы роста ВВП еврозоны на 2018 и 2019 гг. из-за внешнего спроса
17:27 13.09.2018 |
Европейский центральный банк (ЕЦБ) ухудшил прогнозы роста экономики еврозоны на текущий и следующий год, сообщил глава ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания.
Теперь руководство центробанка ожидает подъема ВВП на 2% в 2018 году против ожидавшихся в июне 2,1% и роста на 1,8% в 2019 году вместо 1,9%. Прогноз на 2020 год остался неизменным и предполагает рост экономики на 1,7%.
По словам М.Драги, изменение прогноза не связано со слабостью экономики еврозоны, а является следствием ухудшения внешнего спроса.
Кроме того, председатель ЕЦБ указал на возросшие риски, связанные с протекционизмом и проблемами emerging markets.
Вместе с тем прогнозы инфляции в зоне евро оставлены без изменений и предполагают повышение потребительских цен на 1,7% в 2018-2020 годах.
М.Драги в ходе выступления заявил, что для поддержания инфляции на уровне, близком к таргетируемому, все еще требуются значительные стимулирующие меры, которые поддерживают внутренний спрос в еврозоне.
При этом он подтвердил готовность центробанка скорректировать все инструменты денежно-кредитной политики в случае необходимости.
Говоря о планах ЕЦБ после окончания программы выкупа активов, М.Драги заявил, что вопрос реинвестирования доходов по имеющимся у банка гособлигациям не обсуждался на прошедшем заседании.
По итогам заседания в четверг ЕЦБ не стал менять ключевые процентные ставки: базовая процентная ставка по кредитам оставлена на нулевом уровне, ставка по депозитам - на уровне минус 0,4% годовых, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%.
Решения совпали с ожиданиями подавляющего числа аналитиков, опрошенных различными СМИ.
Также руководство ЕЦБ подтвердило намерение сохранять ключевые ставки неизменными, по крайней мере, до конца лета 2019 года, а также сократить ежемесячный объем выкупа облигаций в рамках программы количественного смягчения (QE) с октября до 15 млрд евро с 30 млрд евро, и завершить программу в декабре 2018 года.
Курс евро относительно доллара США перешел к росту на заявлениях М.Драги: на 16:41 мск евро стоил $1,1699 по сравнению с $1,1626 на закрытие североамериканских торгов в среду.
Тем временем сводный фондовый индекс Stoxx Euro 600 замедлил подъем и увеличивается к 16:27 мск на 0,13%, до 377,56 пункта, после роста на 0,3% до начала пресс-конференции главы ЕЦБ.
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