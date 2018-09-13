ЕЦБ снизил прогнозы роста ВВП еврозоны на 2018 и 2019 гг. из-за внешнего спроса

Европейский центральный банк (ЕЦБ) ухудшил прогнозы роста экономики еврозоны на текущий и следующий год, сообщил глава ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции по итогам сентябрьского заседания.

Теперь руководство центробанка ожидает подъема ВВП на 2% в 2018 году против ожидавшихся в июне 2,1% и роста на 1,8% в 2019 году вместо 1,9%. Прогноз на 2020 год остался неизменным и предполагает рост экономики на 1,7%.

По словам М.Драги, изменение прогноза не связано со слабостью экономики еврозоны, а является следствием ухудшения внешнего спроса.

Кроме того, председатель ЕЦБ указал на возросшие риски, связанные с протекционизмом и проблемами emerging markets.

Вместе с тем прогнозы инфляции в зоне евро оставлены без изменений и предполагают повышение потребительских цен на 1,7% в 2018-2020 годах.

М.Драги в ходе выступления заявил, что для поддержания инфляции на уровне, близком к таргетируемому, все еще требуются значительные стимулирующие меры, которые поддерживают внутренний спрос в еврозоне.

При этом он подтвердил готовность центробанка скорректировать все инструменты денежно-кредитной политики в случае необходимости.

Говоря о планах ЕЦБ после окончания программы выкупа активов, М.Драги заявил, что вопрос реинвестирования доходов по имеющимся у банка гособлигациям не обсуждался на прошедшем заседании.

По итогам заседания в четверг ЕЦБ не стал менять ключевые процентные ставки: базовая процентная ставка по кредитам оставлена на нулевом уровне, ставка по депозитам - на уровне минус 0,4% годовых, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%.

Решения совпали с ожиданиями подавляющего числа аналитиков, опрошенных различными СМИ.

Также руководство ЕЦБ подтвердило намерение сохранять ключевые ставки неизменными, по крайней мере, до конца лета 2019 года, а также сократить ежемесячный объем выкупа облигаций в рамках программы количественного смягчения (QE) с октября до 15 млрд евро с 30 млрд евро, и завершить программу в декабре 2018 года.

Курс евро относительно доллара США перешел к росту на заявлениях М.Драги: на 16:41 мск евро стоил $1,1699 по сравнению с $1,1626 на закрытие североамериканских торгов в среду.

Тем временем сводный фондовый индекс Stoxx Euro 600 замедлил подъем и увеличивается к 16:27 мск на 0,13%, до 377,56 пункта, после роста на 0,3% до начала пресс-конференции главы ЕЦБ.