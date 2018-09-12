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Юнкер предлагает принимать решения по внешней политике ЕС квалифицированным большинством
11:43 12.09.2018 |
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил за то, чтобы связанные с внешней политикой вопросы могли приниматься лидерами ЕС квалифицированным большинством.
"Еврокомиссия предлагает, чтобы по вопросам внешней политики использовалось квалифицированное большинство", - сказал Ж.-К.Юнкер в среду в Страсбурге.
"Я вновь повторю идею, которую я выразил детально в прошлом году, относительно того, что мы будем продвигать предложения так, чтобы в определённых областях, но не абсолютно во всех сферах внешней политики, мы могли принимать решения квалифицированным большинством при голосовании", - отметил глава ЕК.
В настоящее время Совет ЕС для утверждения решений по внешней политике должен поддержать то или иное предложение единогласно. В случае одобрения идеи Ж.-К.Юнкера в ряде случаев для этого будет достаточно двух третей голосов.
Председатель ЕК указал на то, что Евросоюзу следует проявлять больше единства при выражении своей позиции, связанной с внешней политикой. "Мы должны продвинуться в вопросе о том, чтобы единогласно выражать свою позицию по внешней политике", - сказал Ж.-К.Юнкер.
"Европа должна говорить в мире одним, ясно различимым голосом, если она хочет быть услышанной", - считает глава ЕК.
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