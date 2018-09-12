Сирия перед финальной битвой: чьи интересы сплелись вокруг провинции Идлиб

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Сирия перед финальной битвой: чьи интересы сплелись вокруг провинции Идлиб

11:35 12.09.2018 |

Мир

 Илия Куса,эксперт по международной политике Украинского института будущего

В течение последних нескольких недель мировые СМИ не перестают сообщать о неизбежности новой эскалации насилия в Сирии. Речь идет о провинции Идлиб на севере страны - последнем во всей Сирии анклаве антиправительственных группировок.

Ситуация в Сирии приближается к своему финалу, и будущая судьба провинции Идлиб может стать решающей для переговорных позиций сторон и определения всего послевоенного устройства Сирии на ближайшие десятки лет.

Идлиб - одна из 14 сирийских провинций, которая раскинулась на более 6000 кв. км на северо-западе и севере страны. До войны здесь проживало около 1,5 млн человек. Регион всегда был преимущественно сельскохозяйственным и имел ценность для остальных территорий поставками фруктов, овощей и воды. Второй особенностью провинции является ее выход на Турцию - именно через этот регион страны обменивались значительной частью товаров.

Регион был захвачен коалицией различных антиправительственных группировок в 2012-2013 годах. Окончательно сирийская армия покинула его под натиском боевиков после поражения в битве за Идлиб 24-28 марта 2015 года.

Кто контролирует Идлиб?

С тех пор изменилась геополитическая ситуация, обстановка в самой Сирии и группировки в Идлибе. Одни сменили других, какие-то распались, а некоторые объединились, образовав огромные антиправительственные коалиции.

Поскольку немало боевиков и членов их семей были эвакуированы именно в Идлиб после поражения в других битвах, то точное количество людей, которые сейчас проживают здесь, неизвестно. Оно может достигать 2 млн или даже 2,5 млн. Две трети населения провинции нуждаются в гуманитарной помощи.

Сейчас провинция Идлиб контролируется как минимум 50 различными антиправительственными группировками.

Назовем лишь основные:

Коалиция "Тахрир Аш-Шям". Это зонтичная структура, объединяющая десятки исламских экстремистских группировок, связанных с "Аль-Каидой". Возглавляется Абу Мухаммедом Аль-Джулани, который считает себя верховным эмиром. Эта коалиция контролирует большинство территории провинции Идлиб, включая сам одноименный город и пограничные переходы с Турцией. Она не является стороной ни одного из соглашений о перемирии и признана террористической на уровне ООН.

Группировка "Хуррас ад-Дин". Это бывшие члены предыдущей коалиции, которые не согласны с политикой руководства и решили основать собственную банду. Они так же тесно связаны с "Аль-Каидой", но выступают за смену Абу Мухаммеда Аль-Джулани на должности верховного лидера.

Коалиция "Фронт национального освобождения". Протурецкая структура, объединяющая те группировки (преимущественно исламистские), которые согласились перейти под патронат Турции. Это единственная более-менее дисциплинированная коалиция, которая борется за влияние и власть с непослушной "Тахрир Аш-Шям". Поддерживает тесные связи с турецкой разведкой и контролирует северные и восточные территории провинции Идлиб.

Исламская партия Туркестана. Эта исламская экстремистская группа состоит из джихадистов из стран Центральной Азии, а также китайцев-уйгуров (мусульман), которые приехали в Сирию воевать с правительством за деньги или за веру. Основная база этой группировки - северо-западная часть провинции Идлиб.

"Исламское государство". Подпольные отделения террористов ИГИЛ все еще присутствуют во многих крупных городах провинции. Время от времени они совершают нападения и теракты против своих оппонентов из других группировок.

Армия славы и Армия победы. Эти группировки часто относят к так называемой "Свободной Сирийской Армии". Но это не совсем корректно. От ССА у Армии славы остался только флаг и их бренд. Они действуют автономно и контролируют северную часть провинции Хама, прилегающую к южным районам Идлиба.

Предпосылки для наступления

Открыли путь на Идлиб несколько важных событий последних лет. После военного разгрома террористов "Исламского государства" в Центральной и Восточной Сирии в результате широкомасштабной наступательной операции "Великий рассвет" в 2017 году войска Асада получили возможность высвободить значительные финансовые и военные ресурсы. Их перебросили на запад, где все еще оставались небольшие анклавы антиправительственных сил вокруг столицы и вдоль основных стратегических международных магистралей.

Неустойчивое перемирие с сирийскими курдами на северо-востоке, на которое пошел официальный Дамаск после завершения операций против боевиков "Исламского государства", позволило стабилизировать этот участок фронта и прикрыть тылы проправительственных сил, пока они занимаются западными и южными регионами.

Сирийская армия и проамериканские курдские подразделения фактически разделили Восточную Сирию по линии реки Евфрат.

Значительное подкрепление в центральных и западных провинциях дало сирийско-ирано-российскому альянсу огромные преимущества, чтобы наконец сдвинуть ситуацию в этих районах с мертвой точки. В течение следующих 10 месяцев сирийская армия при поддержке российской авиации и проиранских военизированных отрядов ликвидировала все 13 анклавов боевиков вокруг столицы, а также вернула под контроль Дамаска всю Южную Сирию с провинциями Дараа и Кунейтра.

Эти военные операции открыли возможность для наступления на Идлиб. Возвращение под контроль южных регионов вновь вернуло сирийскому правительству контроль над границей с Иорданией. Ликвидация антиправительственного движения вокруг столицы расчистила путь от Дамаска к северу в провинции Алеппо, Хама, Хомс и Идлиб. Все крупные базы антиправительственных группировок вдоль международной трассы М5 исчезли за последний год. Эта трасса имеет геостратегическое значение для сирийских властей, поскольку позволяет восстановить торговлю между Ливаном, Иорданией, Сирией, Ираком и частично Турцией.

Это позволит снова получать огромные доходы от торговли, как это было до 2011 года, а значит, Дамаск получит шанс стабилизировать экономическую ситуацию. Впрочем, единственным препятствием остается провинция Идлиб - ее восточная часть, неподконтрольная правительству, охватывает отдельные участки трассы М5, что делает невозможным полноценное сообщение Дамаска с Алеппо.

Второй интерес Дамаска в восстановлении контроля над провинцией Идлиб - это вопрос стабилизации всей Северной Сирии. Захватив Идлиб, правительственные войска впервые с 2012 года получат доступ к границе с Турцией на этих участках фронта.

Для Дамаска закрытие границы с Турцией окончательно закроет вопрос постоянного "джихад-туризма", а также отрежет Анкару от группировок на севере провинции Идлиб. Более того, сирийские военные уверены, что контроль над Идлибом или даже его частью приведет к значительному ослаблению позиций Турции во всей Северной Сирии и сведет на нет ее достижения в результате двух военных интервенций в 2016-2017 годах.

Кто чей союзник

Одновременно в провинции Идлиб пересеклись интересы и других государств-участников этого конфликта.

Иран и его военизированные подразделения на территории Сирии полностью поддерживают позицию официального Дамаска. Политика президента Башара Асада "вернуть все земли до последней под контроль" вполне соответствует планам Тегерана в дальнейшем усиливать свое влияние через возвращение под контроль союзного государства его территории.

Захват Идлиба будет означать окончательную победу Асада над всеми крупными антиправительственными коалициями. А это и победа для самого Ирана.

У России как второго союзника Асада - несколько более гибкие планы. Москве вполне выгодна битва за Идлиб, особенно если сирийской армии удастся вернуть провинцию под свой контроль без особых проблем, например, избежав столкновений с турецкой армией или авиаударов американской авиации.

Однако если в Кремле увидят, что наступательная операция грозит распадом трехстороннего геополитического альянса Тегеран-Анкара-Москва, то россияне могут нажать на тормоза. Для них вопрос торгов за территорию и компромиссов там, где это возможно ради своих геостратегических долгосрочных глобальных интересов - дело обычное, в отличие от самих сирийцев или иранцев.

Поэтому не исключено, что Россия может дать Дамаску вернуть под контроль лишь часть провинции Идлиб, например восточные районы и город Джиср Аш-Шугур на северо-западе, что прямо угрожает российской военной базе "Хмеймим" в Латакии.

Турция - одна из стран, наиболее обеспокоенных битвой за Идлиб.

Для Анкары вероятность возвращения на общую границу сирийских правительственных войск - это полная катастрофа.

Оккупированные сирийские земли на севере провинции Алеппо напрямую зависят от судьбы провинции Идлиб. Если Башар Асад получит доступ к Идлибу, он сможет постоянно угрожать турецким войскам и протурецким фракциям боевиков восточнее Идлиба.

Кроме того, Турция негласно курирует провинцию Идлиб, имея неофициальные договоренности с местными группировками, включая террористов "Аль-Каиды". В Анкаре планировали закрепить свое влияние на этих территориях, используя их как постоянный источник давления на Дамаск, таким образом оставляя его в своей орбите.

Другим вариантом может быть "продажа" этих территорий на международных переговорах за политические уступки, желательно с каким-то специальным статусом для этих земель и легализацией части местных протурецких элит, которые будут продвигать интересы Турции в Сирии.

Но сейчас, кажется, этот план оказался на грани срыва.

Россия и Иран пользуются внутренними финансовыми и экономическими проблемами Турции и кризисом ее отношений с США, чтобы надавить на нее и получить "зеленый свет" на наступательную операцию.

Соединенные Штаты - еще одно государство, которому не выгодна наступательная операция в провинции Идлиб. В случае захвата Идлиба это сделает сирийские власти во главе с Башаром Асадом еще менее договороспособными и усилит его позиции на международных переговорах о будущем политическом устройстве Сирии.

Кроме того, ликвидация последнего анклава антиправительственных сил в Сирии станет заключительной фазой всей войны и покажет окончательное поражение Запада в войне. Для Соединенных Штатов, и так де-факто потерпевших поражение в конфликте, такой тотальный проигрыш, особенно в преддверии промежуточных выборов в Конгресс в ноябре, станет сильным репутационным и дипломатическим ударом, а также усилит их геополитических противников - Россию, Китай и Иран.

Именно с этой целью США активно обсуждают риск химических атак, которые, по данным разведки, состоятся в случае наступления на провинцию Идлиб. Несмотря на то, что никаких инцидентов не было, и США, и Россия пытаются подстраховаться и уже готовят мировое общественное мнение к вероятности применения химического оружия. Это часть информационно-психологического противостояния сторон вокруг Идлиба, которое является неотъемлемой частью войны в Сирии.

Другим фактором, который обуславливает их позицию, является саудовское лобби. Официальный Эр-Рияд, много лет финансировал и вооружал сирийских боевиков, включая террористов "Аль-Каиды" и "Исламского государства", и не хочет полностью потерять контроль над ситуацией и отдать Сирию на растерзание Ирану. Поэтому они давят на Вашингтон, чтобы те делали все, чтобы сохранить шаткое перемирие или сделать эту битву для Асада и России слишком дорогой.

Наибольшими "лузерами" в этой ситуации могут стать страны ЕС, для которых очередная эскалация означает появление новых беженцев.

Несмотря на то, что Франция, Великобритания и США и Германия заявили о готовности ударить по Сирии в случае химической атаки, полная дестабилизация страны после всех этих лет войны для них абсолютно не выгодна. Ведь она породит новую волну беженцев и только раздует региональную войну, которая и без того уже теплится по мере приближения вступления в силу нефтяного эмбарго США против Ирана.

К тому же ЕС слишком погружен в свои внутренние дела, чтобы втягиваться в новый виток конфликта в Сирии.

* * * * *

Битва за провинцию Идлиб станет одной из самых символичных, но одновременно и трагических событий войны, которая длится уже семь лет.

Если ее действительно начнут в том виде, в котором стремятся Тегеран и Дамаск, тогда Сирия вновь окажется в центре мирового внимания, в том числе из-за вероятного столкновения РФ и США. В любом случае, результат маневров региональных и глобальных игроков вокруг провинции Идлиб непосредственно повлияет на позиции сторон и будущее страны после войны.
По материалам: Европейская правда
 

ПО РУБРИКАМ

12:30 НБУ повысил справочное значение официального курса гривны на 7,79 коп. до 28,0195 грн

11:11 НБУ продал 11 сентября банкам депозитные сертификаты на 8 702 млн гривен

11:06 Курсы валют по карточным операциям 12.09.18

11:01 Объем гривневых депозитов в августе сократился на 4,1%, а валютные выросли на 2,2% - НБУ

10:54 11 сентября НБУ выдал банкам рефинансирование 2 950 млн гривен

10:54 В августе денежная база выросла на 0,3% до 421,9 млрд гривен

10:44 10 сентября объем торгов долларом на межбанке увеличился на $20,3 млн до $212,1 млн

10:44 Остатки средств на корсчетах банков 12.09.18

09:13 Доллар и иена дорожают 12 сентября из-за напряженности в мировой торговле

09:06 Глава Держмолодьжитло Сергей Комнатный: Нужно сказать людям, что бесплатного жилья для всех больше не будет

08:20 Биржи АТР снижаются на напряженности в торговых отношениях между США и КНР

07:49 Биржи США закрылись 11 сентября в плюсе на фоне роста цен на нефть и технологического сектора

11.09 Доллар на межбанке 11 сентября провалили из-за новой распродажи бизнеса

11.09 Минфин Украины повысил ставку размещения ОВГЗ до 18,5% вслед за учетной ставкой НБУ

11.09 Индекс доминирования биткоина обновил максимум 2018 года

• дальше…

11:53 Новые экспортные возможности украинского АПК в контексте перераспределения рынков

10:54 В августе денежная база выросла на 0,3% до 421,9 млрд гривен

09:06 Глава Держмолодьжитло Сергей Комнатный: Нужно сказать людям, что бесплатного жилья для всех больше не будет

08:47 В Украине впервые оценили энергоэффективность жилого дома

08:25 Нефть дорожает 12 сентября на данных API о снижении запасов сырья в США

08:14 По оценкам Гройсмана потери бюджета в случае запуска налога на выведенный капитал составят от 27 до 40 миллиардов гривень

08:09 В проекте Госбюджета-2019 заложена инфляция в 7,4%

11.09 Рейдерский захват фермерского хозяйства закончился стрельбой

11.09 Высокое инфляционное давление сохраняется - НБУ

11.09 Нефть ускорила подъем, Brent превысила $78,7 за баррель

• дальше…

11:43 Юнкер предлагает принимать решения по внешней политике ЕС квалифицированным большинством

11:35 Сирия перед финальной битвой: чьи интересы сплелись вокруг провинции Идлиб

07:59 Курт Волкер: Россия решила пока не способствовать миру в Украине

11.09 Премьер Армении приказал провести рейды у олигархов и чиновников

11.09 Евгения Альбац: Китайцы уходят из России

11.09 Миллион каталонцев вышел на акцию протеста в Барселоне

11.09 Китай скоро станет крупнейшим производителем оборудования для полупроводниковой индустрии

11.09 Атака Болтона на Гаагу. Как США могут защитить российских «ихтамнетов»

11.09 Жителям швейцарской деревни каждый месяц будут давать по 2,5 тысяч долларов

11.09 Как Беларусь будет поднимать госпредприятия без кредита МВФ

11.09 ЕС и США начали торговые переговоры на высоком уровне

11.09 Комиссия ПАСЕ призвала членов Совета Европы принять аналоги «акта Магнитского»

11.09 Катар настойчиво подталкивает Германию к строительству терминала СПГ

11.09 Ким Чен Ын попросил Трампа о новой встрече

11.09 Закат «эры процветания». Почему у России все меньше денег на войну

• дальше…

12:15 В Украине запустили единый электронный реестр профессиональных медосмотров

08:47 В Украине впервые оценили энергоэффективность жилого дома

11.09 Вакантность в киевских офисах и торговых центрах вернулась на уровень 2007 года. Кризис позади?

11.09 ​Первый магазин IKEA в Украине откроется на Лыбедской в Киеве

10.09 Украинский паспорт стал 24-ым по возможностям в мире

06.09 Киевский метрополитен ввел видеонаблюдение в вагонах метро

06.09 В Киеве сорвался тендер на строительство метро на Виноградарь

06.09 Рада одобрила в первом чтении введение в украинской армии приветствия «Слава Украине»

06.09 Первый магазин Decathlon откроется в «Ритейл Парке Петровка» в I кв.-2019

05.09 Киевгорстрой: Никакого кризиса в строительстве нет

05.09 В МВД заявили, что система новой авиабезопасности Украины заработает через три года

04.09 Средства во всех кассах Киевского метрополитена из-за долга попали под арест

31.08 Томос наш. Почему глава РПЦ уехал от патриарха Варфоломея без обеда

31.08 ГСН «Планировка и застройка территорий» вступают в силу 1 сентября, несмотря на решение суда, - замминистра регионального развития Парцхаладзе

31.08 Заработал механизм легализации построенных без разрешения частных и дачных домов, - замминистра регионального развития Парцхаладзе

• дальше…

07:59 Курт Волкер: Россия решила пока не способствовать миру в Украине

11.09 Почему уголовное дело Ляшко — плохая новость для Тимошенко

11.09 Атака Болтона на Гаагу. Как США могут защитить российских «ихтамнетов»

11.09 Луценко после выборов президента Украины хочет уйти в политику

10.09 Дискредитация экзархов: Как Москва планирует противостоять автокефалии в Украине

10.09 Сезонная тактика. Где «гибриды» пытаются мстить за смерть Захарченко

07.09 Увлекательное соревнование Суркова с Лубянкой загнало «коллективного Путина» в глубочайший тупик

07.09 В ДНР отстранили преемника Захарченко и назначили главой Дениса Пушилина

07.09 Неуловимый полковник Хутор. Зачем «убийцу» Моторолы и Гиви командировали в Крым

06.09 СНБО поддержал предложение Порошенко о непродлении Большого договора с РФ на следующие 10 лет

06.09 СНБО принял основные параметры оборонного бюджета Украины на 2019г, на нужды нацбезопасности будет направлено более 5% ВВП

06.09 Евгений Магда: О «вилке» от России, Медведчуке и шансах Порошенко и Тимошенко на выборах

06.09 Солдат премьера. Кто возглавит ГФС после Продана

06.09 Почему в Донецке так бояться сентябрьского наступления ВСУ

05.09 Продан ушел из ГФС, чтобы возглавить ее

• дальше…

09:49 Mercedes-Benz показал кроссовер GLE нового поколения

11.09 Китай скоро станет крупнейшим производителем оборудования для полупроводниковой индустрии

11.09 Компания Mercedes-Benz представила прототип беспилотного фургона будущего под названием Vision Urbanetic

11.09 SEC обвинила в организации мошеннических схем известного инвестора Филипа Фроста

10.09 Лучший смартфон по соотношению цены и производительности в AnTuTu — Xiaomi Redmi Note 5

10.09 Новый BMW X5 стал подключаемым гибридом

10.09 Первые вьетнамские автомобили построят на платформах BMW

10.09 Судно-робот впервые пересекло Атлантический океан

10.09 Samsung планирует наделить все свои устройства средствами ИИ

07.09 США обвиняют в атаке WannaCry северокорейского хакера

07.09 IMAX открыла сертификацию для производителей телевизоров и проекторов

07.09 Представлен самый мощный BMW X2 с двигателем M Performance

07.09 На Илона Маска подали в суд из-за биржевых махинаций

06.09 Volvo заменит самолеты беспилотниками «первого класса»

06.09 Vivo V11: смартфон среднего уровня с экранным сканером отпечатков пальцев

• дальше…

04.09 Все больше американских компаний предоставляют молодым отцам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком

03.09 Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?

31.08 Mastercard передает Google информацию о покупках

20.08 Как развить способность к адаптации с помощью упражнений

20.08 ИИ может стать главной угрозой финансовой стабильности

17.08 6 лайфхаков «коммуникационной гигиены» для эффективного антикризисного менеджмента

16.08 Опубликован рейтинг самых прибыльных профессий в США

15.08 Как выжить на работе и остаться счастливым: пять советов

13.08 Как правильно браться за трудную работу

10.08 Как украинским программистам получать американские зарплаты

10.08 МАМІ: обсяг ринку маркетингових сервісів у 2018 році зросте до 5 317 млн гривень

09.08 Надо ли работодателям избавляться от невыносимых сотрудников

09.08 Как мобильные операторы воюют из-за 3G рекламы

07.08 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 1 полугодии превысил 1 млрд грн

06.08 Как правильно просить коллег о помощи

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно