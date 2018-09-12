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Миллион каталонцев вышел на акцию протеста в Барселоне
22:29 11.09.2018 |
Массовые митинги демонстрации сторонников независимости Каталонии прошли в Барселоне во вторник, 11 сентября. В них приняли участие около одного миллиона человек, почти столько же, сколько и год назад.
Акция состоялась в Национальный день Каталонии, отмечаемый ежегодно 11 сентября в память годовщины событий войны за испанское наследство в восемнадцатом веке. В этот день в 1714 году город был взят испанскими и французскими войсками, после чего Каталония на 266 лет утратила автономию.
Участники митингов требуют предоставить Каталонии независимость от Испании, а также прекратить уголовное преследование высокопоставленных каталонских политиков, обвиняемых Мадридом в сепаратизме.
Глава каталонского правительства Жоаким Торра назвал акции началом новой "мобилизации масс". Следующее выступление сторонников независимости запланировано на 1 октября - в первую годовщину референдума 2017 года, в ходе которого большинство жителей региона высказались за независимость. Мадрид не признал его итоги и объявил референдум незаконным.
По данным социологического опроса, проведенного в июне 2018 года, 46,7 процента каталонцев выступают за независимость, а 44,9 процента респондентов - против.
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