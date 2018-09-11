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Китай скоро станет крупнейшим производителем оборудования для полупроводниковой индустрии
18:03 11.09.2018 |
Согласно результатам очередного исследования, проведенного компанией SEMI, затраты на оборудование в полупроводниковой индустрии во втором квартале составили 16,7 млрд долларов.
По сравнению со вторым кварталом 2017 года рост затрат составил 19%, но если взглянуть на рекордный первый квартал 2018 года, когда затраты составяли 17 млрд долларов, но можно констатировать 1-процентное снижение.
Напомним, эти данные SEMI составляет на основании отчетов, которые ежемесячно предоставляют более 95% поставщиков оборудования для полупроводниковой индустрии. Поэтому данные являются максимально точными.
Китайские производители продемонстрировали самый сильный рост, реализовав продукции на сумму 3,79 млрд долларов (на 44% больше, чем кварталом ранее). Опередив Тайвань в первом квартале, Китай закрепился на позиции второго по величине поставщика оборудования для полупроводниковой промышленности.
Лидером остается Южная Корея, которая отгрузила продукции на сумму 4,86 млрд долларов во втором квартале.
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