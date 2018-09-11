Жителям швейцарской деревни каждый месяц будут давать по 2,5 тысяч долларов

В небольшой швейцарской деревне Рейнау будет проведен эксперимент с предоставлением жителям базового дохода - безусловной ежемесячной выплаты в 2,570 тысяч долларов.

Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечается, более 50% жителей Рейнау, что недалеко от границы с Германией, согласились на эксперимент.

Следующим шагом должен стать сбор средств для финансирования проекта посредством краудфандинга.

Два года назад на референдуме большинство швейцарцев высказалось против данной идеи, но сейчас эксперимент решили провести в отдельной деревне. Инициатором стала режиссер Ребекка Паниан.

"Учитывая стоимость жизни в Швейцарии, сумма в 2,5 тысяч франков (2,570 тысяч долларов) невелика. Кассир бакалеи в городе Базель, работающий 42 часа в неделю, зарабатывает около 3,5 тысяч франков в месяц", - пишет издание.

Первый проект такого рода в Европе был запущен в Финляндии. Там 2000 безработных финнов получали ежемесячный платеж в размере 560 евро в качестве базового дохода.

Двухлетняя пилотная программа началась в январе 2017 года. Цель эксперимента заключается в том, чтобы выяснить, побуждает ли дополнительный доход к поиску работы.

Сторонники идеи считают, что базовый доход поможет привлечь безработных к временной работе. Аргументом является то, что базовый доход обеспечит определенные гарантии и поможет устранить опасность, связанную с работой, где работники не заключают трудовых контрактов.

Сторонники также считают, что базовый доход будет способствовать повышению мобильности на рынке труда, поскольку у людей будет оставаться доход в период между сменой рабочих мест.