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Жителям швейцарской деревни каждый месяц будут давать по 2,5 тысяч долларов
12:32 11.09.2018 |
В небольшой швейцарской деревне Рейнау будет проведен эксперимент с предоставлением жителям базового дохода - безусловной ежемесячной выплаты в 2,570 тысяч долларов.
Об этом пишет Bloomberg.
Как отмечается, более 50% жителей Рейнау, что недалеко от границы с Германией, согласились на эксперимент.
Следующим шагом должен стать сбор средств для финансирования проекта посредством краудфандинга.
Два года назад на референдуме большинство швейцарцев высказалось против данной идеи, но сейчас эксперимент решили провести в отдельной деревне. Инициатором стала режиссер Ребекка Паниан.
"Учитывая стоимость жизни в Швейцарии, сумма в 2,5 тысяч франков (2,570 тысяч долларов) невелика. Кассир бакалеи в городе Базель, работающий 42 часа в неделю, зарабатывает около 3,5 тысяч франков в месяц", - пишет издание.
Первый проект такого рода в Европе был запущен в Финляндии. Там 2000 безработных финнов получали ежемесячный платеж в размере 560 евро в качестве базового дохода.
Двухлетняя пилотная программа началась в январе 2017 года. Цель эксперимента заключается в том, чтобы выяснить, побуждает ли дополнительный доход к поиску работы.
Сторонники идеи считают, что базовый доход поможет привлечь безработных к временной работе. Аргументом является то, что базовый доход обеспечит определенные гарантии и поможет устранить опасность, связанную с работой, где работники не заключают трудовых контрактов.
Сторонники также считают, что базовый доход будет способствовать повышению мобильности на рынке труда, поскольку у людей будет оставаться доход в период между сменой рабочих мест.
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