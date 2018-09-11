ЕС и США начали торговые переговоры на высоком уровне

Европейский союз и США начали сегодня переговоры о торговле после июльских договоренностей о временном прекращении торговой войны.

Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем сегодня прибыла в Вашингтон, о чем она сообщила в Twitter.

"Перспективная встреча с Торговым представителем США Робертом Лайтхайзером сегодня. Первая возможность запустить в работу июльские заявления президентов Юнкера и Трампа", - написала Мальмстрем.

В июле президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент США Дональд Трамп договорились приостановить введение каких-либо дополнительных тарифов, пока ведутся переговоры, а также работать над реформой ВТО.

"Мы обсудили, как двигаться вперед и определять приоритеты обеих сторон и как достичь конкретных результатов в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Этой осенью остается много работы, наши службы будут в тесном контакте в ближайшие недели. В конце этого месяца я снова встречусь с Лайтхайзером, после чего состоится техническая встреча наших служб в октябре", - добавила Мальмстрем.

Напомним, в конце августа несмотря на договоренности Трамп вновь пригрозил обложить европейские автомобили 25-процентным налогом.