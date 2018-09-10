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Иран открыл производство центрифуг по обогащению урана
17:01 10.09.2018 |
Цех по производству центрифуг по обогащению урана открыт в Иране, сообщил глава Организации по атомной энергии страны Али Акбар Салехи.
Цех, оснащенный современным оборудованием, запущен по указанию верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи, сказал А.А.Салехи, слова которого приводят в понедельник иранские СМИ.
При этом он подчеркнул, что открытие цеха по производству центрифуг вписывается в рамки Совместного всеобъемлющего план действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы.
А.А.Салехи подчеркнул, что Иран может приостановить выполнение части обязательств по СВПД, включая объемы и уровень обогащения урана, и даже выйти из сделки, если его экономические интересы не будут в полной мере соблюдены.
Вместе с тем, А.А.Салехи выразил надежду, что такой сценарий никогда не будет реализован.
Глава Организации сообщил, что иранские специалисты полностью восстановили Тегеранский ядерный реактор и что Иран заключил контракт с одной из европейских стран с целью дальнейшего его укрупнения.
СВПД, заключенный 14 июля 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном, существенно ограничивает деятельность Тегерана по обогащению урана в обмен на снятие с него санкций. Весной этого года новая администрация США объявила о выходе из СВПД и возобновлении санкций в отношении Ирана.
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