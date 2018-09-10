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Турция обязала экспортеров продавать 80% валютной выручки
14:35 10.09.2018 |
Турция потребовала от экспортеров переводить основную долю их зарубежной выручки в лиры в попытке сдержать падение нацвалюты, однако отраслевые чиновники сказали, что это решение чревато потерями для производителей.
С начала 2018 года лира потеряла более 40% к доллару, спровоцировав рост цен на продовольствие и горючее и толкнув инфляцию к 18% - максимуму почти за 15 лет, сообщает Reuters.
Экономисты говорят о необходимости существенного повышения процентных ставок, чтобы остановить падение лиры и сдержать инфляцию.
Тем не менее, центробанк страны уже три месяца воздерживается от подъема стоимости заимствований на фоне давления со стороны президента Турции Тайипа Эрдогана, который называет себя "врагом процентных ставок".
Согласно указу правительства, обнародованному на этой неделе, экспортеры должны конвертировать в лиры 80% своей выручки в иностранной валюте в течение 180 дней с момента получения денег.
Мера вступила в силу во вторник и будет действовать на протяжении шести месяцев. Экспорт Турции в 2017 году составил $157 млрд.
Новое требование может спровоцировать потери у экспортеров, которые закупают за рубежом сырье или у которых есть займы в иностранной валюте, сказал Шереф Файят из Союза торговых палат и товарных бирж Турции.
"Возникнет проблема, когда наступит дата погашения кредита или вам понадобится купить сырье за иностранную валюту", - сказал Файят.
Министр финансов Турции Берат Албайрак в четверг встретился с экспортерами, чтобы обсудить новые меры, и сказал, что их требования о внесении некоторых изменений будут удовлетворены.
В текущем варианте выполнение требований обойдется экспортерам в $3-4 млрд с учетом затрат, связанных с конвертацией валют, сказал один из представителей машиностроительной отрасли, пожелавший остаться неназванным.
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