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ЕС отверг основные пункты британского плана «Брекзита»
08:58 10.09.2018 |
Глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзиту" Мишель Барнье отверг основные пункты британского плана по выходу из Евросоюза. Требование Лондона о создании зоны свободной торговли и предложенные им таможенные правила политик назвал "неприемлемыми", говорится в стенограмме его встречи с британскими парламентариями, которую в пятницу, 7 сентября, опубликовала Еврокомиссия. По словам Барнье, планы Лондона "ставят под сомнение целостность европейского внутреннего рынка".
План премьер-министра Терезы Мэй предусматривает принятие с Евросоюзом "свода правил" для промышленных изделий, чтобы обеспечить беспрепятственное производство товаров, для которого необходима транспортировка полуфабрикатов между Великобританией и континентальной Европой.
Согласно плану Мэй, после "Брекзита" должно прекратиться свободное передвижение граждан ЕС между континентом и Великобританией - при том что его сохранение является одним из центральных требований Брюсселя. Кроме того, Лондон намерен покинуть европейский таможенный союз. Для избежания контроля на границе Британия планирует взимать пошлины на товары, экспортируемые в Евросоюз.
На переговорах по "Брекзиту" одним из центральных спорных остается вопрос о том, как избежать контроля на границе Ирландии и Северной Ирландии, которая станет будущей границей ЕС и Великобритании. Брюссель предлагает решение, согласно которому на Северную Ирландию без временных ограничений будут распространяться таможенные правила ЕС. Это означало бы введение таможенного контроля между Северной Ирландией и Великобританией. Правительство в Лондоне это отвергает. Барнье в очередной раз отметил, что без такого решения соглашение о "Брекзите" невозможно заключить.
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