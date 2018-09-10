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Выборы в Швеции: националисты сумели укрепить позиции
08:50 10.09.2018 |
На состоявшихся в воскресенье в Швеции парламентских выборах обошлось без сюрпризов. Как и ожидалось, правая партия "Шведские демократы" набрала, по предварительным данным, внушительные 19,2% голосов.
Большинство же голосов почти поровну поделили между собой Альянс правоцентристских партий (39,6% голосов) и правящий красно-зеленый блок, в который входят социал-демократы, Партия зеленых и Левая партия (39,4%).
Успешное участие "Шведских демократов" прогнозировалось. Уже на прошлых выборах 2014 года за них проголосовало 12,6% избирателей.
Популярность партии во многом обусловлена ее антииммигрантской риторикой, которая выглядит особенно привлекательной на фоне разразившегося в 2015 году в Европе мигрантского кризиса. Тогда Швеция приняла самое большое число беженцев в пересчете на душу собственного населения, опередив по этому показателю даже Германию.
С тех пор в стране неоднократно возникали скандалы, связанные с мигрантами, в том числе с завербованными здесь джихадистами, отправившимися воевать в рядах "Исламского государства" (экстремистская группировка, запрещенная во многих странах мира, в том числе в России), и с беспорядками в иммигрантских районах Стокгольма.
Этим умело пользовались политики из "Шведских демократов". Кроме того, партии удалось несколько подретушировать свой имидж: сейчас в ее повестке дня, помимо направленных против иммигрантов инициатив, значатся также защита прав животных, борьба за экологическое сознание и экономическая помощь пенсионерам.
При чем здесь Путин?
Все это позволило "Шведским демократам", которых еще недавно поддерживали в основном мужчины - представители рабочего класса, привлечь в свои ряды представителей других слоев населения. И если раньше к выступлению ее представителей зачастую относились пренебрежительно, отмахиваясь, как от обычных ультраправых, чья риторика лежит вне рамок дискуссии в нормальном обществе, то теперь с ней вынуждены считаться.
В последнее время оппоненты "Шведских демократов" помимо традиционных антифашистских и антирасистских аргументов стали часто прибегать к заявлениям о том, что деятельность партии на руку России и ее президенту Владимиру Путину, намекая на их союзнические отношения со шведскими правыми.
Долгое время мишенью критиков был тогдашний лидер партии "Шведские демократы" Микаэль Янссон, который не скрывал своего восхищения Путиным и критиковал соглашение c НАТО, допускающее размещение войск альянса на территории Швеции. В апреле он перешел в партию "Альтернатива для Швеции", отделившуюся в свое время от "Шведских демократов" и придерживающуюся более радикальных взглядов.
Во время своего визита в Москву летом этого года на одной из конференций он выразил особую благодарность Владимиру Путину за его участие в сирийском конфликте.
Нынешний лидер "Шведских демократов" Йимми Окессон также оказался под огнем критики, когда во время одного из интервью отказался отвечать на вопрос, чьи взгляды ему ближе - Владимира Путина или президента Франции Эммануэля Макрона, а лишь выразительно поднял брови.
Противники "Шведских демократов" тут же заявили, что для любого человека, придерживающегося демократических взглядов, ответ на этот вопрос был бы однозначным, и заклеймили лидера партии как сторонника российского президента. Микаэль Оденберг, бывший министр обороны, заявил после выборов, что "Шведские демократы" уже давно с распростертыми объятиями встречают российского президента с его инициативами, а теперь ситуация только ухудшится.
Сами "Шведские демократы" при этом категорически отвергают все обвинения в симпатиях к Путину, упирая на то, что домыслы об альянсе этой партии с Россией выгодны ее политическим оппонентам и используются ими для дискредитации имиджа популярного в народе политического движения.
При этом представители "Шведских демократов" неоднократно называли политику Путина в числе главных угроз современной Европе, а Россию - одним из потенциальных врагов Швеции в военном конфликте.
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