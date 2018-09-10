Франция обвинила Россию в попытке шпионить за военным спутником

Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что российский разведывательный спутник приблизился к франко-итальянскому спутнику и пытался перехватить его сигналы.

"Это называется шпионажем", - сказала министр. По ее словам в этой операции был задействован российский спутник радиоэлектронной разведки "Луч-Олимп".

Она добавила, что Франции удалось защитить все коммуникации спутника "Атена-Фидус", который позволят армиям Франции и Италии обмениваться секретной информацией.

США сообщают, что в 2015 году российский спутник приближался к двум американским коммуникационным спутникам Intelsat. Тогда космическое командование ВВС США обращалось к России за разъяснениями в связи с необычным поведением российского спутника.

Флоранс Парли сказала, что Франция в дальнейшем тщательно отслеживала траекторию спутника "Луч-Олимп", и заметила, что тот "продолжал активно приближаться к другим объектом в последующие месяцы".

"Луч-Олимп" - спутник того же рода, что и тот, что приближался к американским спутникам в 2015 году, но пока не ясно, идет ли речь об одном и том же космическом аппарате.

Министр Парли выступала во французском Национальном центре космических исследований CNES в Тулузе. Спутник "Атена-Фидус" был сконструирован франко-итальянской компанией Thales Alenia Space.

Франция сейчас разрабатывает новую стратегию для космической обороны. По словам Флоранс Парли, многие державы уже экспериментируют с агрессивными технологиями, и Франция должна быть к этому готова.