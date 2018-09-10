Британский медик рассказал о попытке отравления соратника Березовского пять лет назад

Соратника бизнесмена Бориса Березовского Николая Глушкова, погибшего в Лондоне весной этого года, в 2013 году пытались отравить два человека. Об этом сотрудник медицинской службы Кит Карр рассказал Guardian. Издание связывает активизацию расследования с обнародованием имен подозреваемых в покушении на Скрипалей.

По словам Карра, речь идет о двух мужчинах из Москвы, с которыми Глушков пил шампанское в Бристоле.

Медик рассказал, что на следующий день Глушков очнулся в плохом состоянии со следами от ковра на лице. Полиция подтвердила информацию об инциденте, однако не стала тогда предъявлять никаких обвинений.

Теперь полиция повторно изучают этот инцидент, произошедший в начале ноября 2013 года - через шесть месяцев после того, как Глушков публично обвинил Кремль в убийстве Березовского, пишет Guardian.

Глушков рассказывал друзьям, что впервые встретил этих двух россиян в аэропорту Схипхол в Амстердаме. Он опасался за свою безопасность и старался находится в кадре камер видеонаблюдения. Затем он снова встретил их во время поездки в Бристоль, когда останавливался в "Гранд-отеле" на Брод-стрит.

Глушков рассказывал Карру, что русские подошли к нему с бутылкой шампанского, купленной в баре отеля. Соратник Березовского согласился выпить с ними, хотя он не был с ними знаком.

На следующее утро Карра вызвали в отель. "Я нашел Николая на полу своего гостиничного номера, - рассказал медик. - Я спросил его, что случилось. Он сказал мне, что он пил шампанское с двумя русскими, после чего отправился в туалет. А когда вернулся, выпил еще шампанского. Следующее, что он помнит - что просыпается на ковре на следующее утро".

Глушков сказал Карру, что, как он считает, двое россиян хотели отравить его, а мотивом могла быть его дружба с покойным Березовским. В этот момент в гостиничном номере находились двое полицейских. По мнению Карра, они скептически отнеслись к заявлению Глушкова.

Смерть Глушкова

А спустя несколько лет, 12 марта 2018 года, тело Глушкова, заочно осужденного в России за мошенничество, было найдено в его доме на юго-западе Лондона. Первоначально сообщалось, что бизнесмен покончил с собой, но позже полиция предположила, что его могли задушить.

Смерть Глушкова наступила от "сдавливания шеи", пришли к выводу в полиции. Он умер через неделю после покушения на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери.

Антитеррористическое подразделение Скотланд-Ярда опубликовало видео с изображением черного автофургона, замеченного у дома Глушкова в день его убийства 11 марта 2018 года.

О том, что полиция Великобритании разыскивает черный фургон и его водителя, замеченных незадолго до смерти россиянина Глушкова у его дома в Лондоне, стало известно еще в середине августа.

Полицейские считают, что сведения о личности водителя фургона Volkswagen, могут помочь разобраться в обстоятельствах смерти 68-летнего россиянина.

Полиция отрабатывает версию о том, что Глушков мог стать жертвой профессионального убийцы или убийц, отправленных российскими спецслужбами, пишет Guardian.

Подозрительный автомобиль был замечен на видеозаписях с камер наблюдения. В общей сложности в рамках расследования смерти Глушкова британская полиция получила показания 286 человек и опросила 159 свидетелей.

В рамках этого расследования полиция снова обратилась к материалам дела о предполагаемом отравлении Глушкова в ноябре 2013 года.

За полгода до этого он публично обвинил Кремль в убийстве Березовского, который был найденным повешенным в доме своей бывшей в городе Аскот в графстве Беркшир. А в 2015 году Глушков посетил слушания по делу от убийстве Александра Литвиненко, с которым он был хорошо знаком, на которых был сделан вывод о том, что Владимир Путин, "вероятно", мог приказать убить Литвиненко.

Как отмечает Guardian, активизация расследования происходит после того, как на этой неделе британский премьер Тереза Мэй и Скотленд-Ярд назвали двух российских подозреваемых в отравлении Скрипалей. При этом до сих пор полиция исключала связь смерти Глушкова с их отравлением.

Кто такой Глушков

В начале 1990-х годов Глушков был заместителем гендиректора созданной Березовским компании "ЛогоВАЗ", а в 1996 занял пост замдиректора "Аэрофлота".

Спустя четыре года Глушков был арестован. После суда, приговорившего его к уже отбытым трем годам и трем месяцам лишения свободы, он уехал в Великобританию, где в 2010 году получил политическое убежище.

В прошлом году Савеловский суд Москвы рассматривал новое дело против Глушкова и признал его виновным в хищении 123 млн долларов у "Аэрофлота". Глушков был заочно приговорен к восьми годам колонии.

По версии следствия, в 1995 году Глушков договорился с Березовским о хищении денег у "Аэрофлота". Березовский добился, чтобы Евгений Шапошников, возглавлявший тогда авиакомпанию, назначил Глушкова и Александра Красненкера своими заместителями, а для вывода средств была создана швейцарская компания Forus, говорилось в материалах дела.

В 1996 году Глушков убедил Шапошникова в том, чтобы выплаты за полеты над территорией России зарубежные авиакомпании направляли не в "Аэрофлот", а в группу компаний Forus и при этом скрыл, что он сам, а также Березовский, являются ее учредителями, говорилось в приговоре.

С ноября 1996 по сентябрь 1999 года на счета Forus поступило 400 млн долларов, из которых 123 млн долларов, по оценкам следствия, были похищены.