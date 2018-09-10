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Военный парад в Пхеньяне прошел без тяжелых ядерных ракет
07:56 10.09.2018 |
В военном параде в Пхеньяне в честь 70-летия КНДР впервые за последние годы не участвовали межконтинентальные баллистические ракеты.
Наблюдатели отметили также, что лидер страны Ким Чен Ын, хотя и присутствовал на параде, но не выступил с традиционной приветственной речью.
На предыдущих парадах, например, в апреле 2017-го и в феврале этого года, северокорейский режим демонстрировал свои последние достижения в области ракетно-ядерных вооружений.
Некоторые эксперты предполагали, что Ким Чен Ын может пойти на ослабление агрессивной риторики по следам своей встречи с американским президентом Дональдом Трампом.
Официальные средства информации КНДР не опубликовали репортажа с парада, однако корреспондент агентства Франс пресс, присутствовавший на параде, сообщает, что в нем не участвовали установки МБР.
Эту информацию подтверждает американский веб-сайт NK News, специализирующийся на освещении ситуации в Северной Корее. На опубликованных им кадрах с завершившегося парада показаны лишь зенитные и тактические ракеты. По данным NK News, более тяжелой военной техники на площади в Пхеньяне не было.
В июне этого года Ким Чен Ын и Дональд Трамп подписали совместное заявление, в котором содержится обещание стремиться к денуклеаризации Корейского полуострова. Однако эта декларация не содержала каких-либо подробностей, дат или описания процесса ликвидации ядерных вооружений КНДР.
С тех пор контакты между сторонами продолжались, однако недавний визит в Пхеньян американского госсекретаря Майка Помпео был отменен в последний момент, а обе стороны выступили с взаимными нападками, обвиняя друг друга в нежелании сдвинуть переговоры с мертвой точки, в то же время подтверждая свою верность данным обещаниям.
Корреспондент Би-би-си в Сеуле Лора Бикер отмечает, что демонстрация северокорейских ракет на параде в Пхеньяне могла бы поставить под угрозу срыва дальнейшие переговоры, конечной целью которых является прекращение состояния войны на Корейском полуострове.
В КНДР также должны состояться первые за пять лет массовые спортивные мероприятия, которые проходят в этом году под названием "Славная страна".
Эти игры сопровождаются массовыми выступлениями гимнастов и являются мощным пропагандистским орудием режима.
Анализ спутниковых фотографий свидетельствует, что фестиваль "Ариран", который продлится весь сентябрь, обещает быть в этом году особенно масштабным.
Правообладатель иллюстрации Reuters
В прошлом в ходе массовых спортивных праздников государственные телеканалы КНДР вели телерепортажи с заполненных миллионами зрителей гигантских стадионов, где проходили выступления гимнастов и других исполнителей.
ООН не раз отмечала, что при подготовке таких праздников используется принудительный труд детей, которых также заставляют присутствовать на выступлениях.
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