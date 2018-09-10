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Трамп критикует принципы, на которых Китай торгует с США
07:44 10.09.2018 |
Президент США Дональд Трамп в воскресенье в очередной раз раскритиковал КНР за правила, касающиеся импорта американских товаров.
"Если США продают Китаю автомобиль, то должны платить налог в 25%. Если Китай продает автомобиль в США, то налог - 2%. Кто считает, что это честно? Дни, когда другие страны грабили США, закончились", - написал он в Twitter.
Также Д.Трамп привел информацию телеканала Си-Эн-Би-Си о том, что компания Ford отказалась от плана продавать в США малолитражные машины, собранные в КНР. Такое решение в компании приняли, опасаясь повышения американских пошлин на импорт сделанных в Китае автомобилей.
"Это - только начало. Теперь эту машину можно собирать в США. И тогда Ford не придется платить пошлин", - подчеркнул Д.Трамп.
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