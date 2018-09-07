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Вероятность заключения торгового соглашения между США и Китаем снижается
15:11 07.09.2018 |
Вероятность разрешения торгового конфликта США и Китая снижается по мере того, как Белый Дом приближается к подписанию пересмотренного Североамериканского соглашения о свободной торговле, говорится в статье Dow Jones.
Это взаимосвязано, отмечают представители США. Ослабление напряженности в торговых отношениях с Мексикой и Канадой, а также предварительное торговое соглашение с ЕС облегчают задачу по созданию единого фронта в борьбе с Китаем. США, ЕС и Япония уже проводили встречи, посвященные обсуждению подобной стратегии.
Улучшение торговых отношений с другими странами снижает критику со стороны Конгресса США и представителей производственного сектора страны, которые обвиняют администрацию президента в ошибочном решении о развязывании конфликта с дружественными странами во время противостояния с Китаем. Кроме того, как заявляют представители США, заключенные соглашения позволяют получить союзников, которые не дадут китайским экспортерам обойти пошлины, перенаправив свои товары в третьи страны.
"Мы не готовы заключить с ними сделку на тех условиях, которые они предлагают", - сказал президент США Дональд Трамп на этой неделе про переговоры с Китаем.
"Трамп считает, что, если у нас есть рычаг давления, мы должны им воспользоваться", - отметил Стивен Мур, экономист Heritage Foundation, консультирующий сотрудников администрации Трампа.
Ужесточение позиции Белого Дома усложняет задачу по заключению сделки в ходе двух саммитов в ноябре, как планировал Пекин и некоторые члены администрации США. В прошлом месяце в Белом Доме заявили, что Трамп не будет присутствовать на саммите АТЭС в середине ноября. Таким образом, остается только встреча стран Большой двадцатки в конце ноября.
Белый Дом готовится усилить давление на Китай, введя 25%-ные пошлины на импорт товаров из Китая на сумму 200 млрд долларов. На данный момент аналогичными пошлинами обложены товары Китая на сумму 50 млрд долларов. В четверг завершился период для публичного обсуждения вопроса о новых пошлинах. Торговые ассоциации, которые выступают против подобного шага, должны будут представить свое заявление в пятницу.
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