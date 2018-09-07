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В банковском комитете сената США обсудили способы ужесточить санкции против РФ
13:59 07.09.2018 |
Банковский комитет сената США провел слушания, на которых обсуждались возможные новые санкционные меры против России, сообщает радиостанция "Голос Америки".
Слушания состоялись накануне, в них принимали участие конгрессмены и бывшие американские дипломаты.
"Мы добиваемся реальных и немедленных изменений в поведении России. Этого мы пока не видим", - сказал глава сенаторов-демократов в комитете Шеррод Браун.
"Независимо от того, какие экономические последствия (уже введенные против РФ - ИФ) санкции имели за последний год, ни от чьего внимания не укрылся тот факт, что Россия до сих пор в Крыму, а Кремль до сих пор продолжает бурную дестабилизирующую деятельность на Украине и в Сирии", - отметил председатель комитета сенатор-республиканец Майк Крэйпо.
Эксперты, присутствовавшие на слушаниях, подтвердили, что действующие санкции против Москвы причинили ущерб России, но не нанесли ей серьезный удар.
В свою очередь глава сенатского комитета по международным делам Боб Коркер подчеркнул, что новые санкции против РФ не должны повлечь за собой непредвиденных последствий отрицательных для европейских стран.
По его словам, "все, что мы делаем для наказания России, также наказывает Европу, и в действительности приносит выгоду России".
Ранее стало известно, что сенаторы Линдси Грэм, Боб Менендес, Кори Гарднер, Бен Кардин, Джон Маккейн и Джин Шахин, обнародовавшие новый санкционный проект, предлагают ввести санкции против российских госбанков и новых выпусков госдолга РФ.
Кроме того, сенаторы предлагают запретить операции и заморозить собственность в США "одного или нескольких финансовых институтов". В списке таких институтов перечислены ВЭБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк, а также Банк Москвы, который был присоединен к ВТБ.
Российские госбанки находятся под секторальными санкциями с 2014 года, но они запрещают только привлечение нового долгового и акционерного финансирования в США. Новые предложения сенаторов фактически могут означать невозможность для перечисленных банков стандартных долларовых расчетов через корсчета в банках США.
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