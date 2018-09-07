Рейтинг Эрдогана падает вместе с лирой

Согласно данным недавнего опроса Metropoll популярность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана падает. Рейтинг одобрения Эрдогана в августе 2018 г. снизился до 44,5% с 53,1%, которые отмечались еще за месяц до этого.

Эти данные не дают никакой дополнительной информации, поскольку результаты ежемесячного отчета компании получены за счет опроса оплаченных клиентов. Более того, при отсутствии проведения подобных опросов прежде невозможно сравнить результаты. Тем не менее ясно, что после 16 лет непрерывной власти Эрдоган теряет популярность, учитывая ситуацию в экономике.

С начала года турецкая лира потеряла 40% своей стоимости по отношению к доллару, банки Турции испытывают на себе растущее давление. По словам Moody's Investors Service, в следующем году им необходимо рефинансировать облигации в иностранной валюте и синдицированные кредиты на сумму $77 млрд. Рейтинговое агентство 28 августа понизило рейтинг 20 турецких финансовых институтов.

В прошлом месяце инфляция, измеряемая индексом потребительских цен, выросла на 2,05 пункта до 18%, а правительство вынуждено повышать цены на природный газ и электроэнергию на 14% и 9% соответственно. С 2003 г. это самый высокий уровень инфляции.

Выборы, которые должны состояться в марте 2019 г., станут критическим моментом. Эрдоган заявил, что может рассмотреть вопрос о создании альянса с "Партией национального действия" на президентских выборах 24 июня. Партия пока не выдвинула своего кандидата, поддержав вместо этого Эрдогана. Эрдоган явно чувствует свою уязвимость, продолжая полагаться на поддержку националистов.

"Партия справедливости и развития" Эрдогана пришла к власти в ноябре 2002 г. в разгар очередного экономического кризиса.

Предшественники ПСР были вынуждены были воспользоваться бэйл-аутом от МВФ. Строгое соблюдение ПСР условий программы МВФ в умелых руках экономиста Али Бабакана поддержало возрождение экономики Турции, сделав ее одной из самых быстрорастущих экономик в мире. Но, как отметил недавно известный экономист Массачусетского технологического института Дарон Ацемоглу, экономические реформы объединились с политической повесткой дня, поскольку страна стремилась к полноправному членству в ЕС, создавая привлекательный климат для иностранных инвесторов.

С тех пор Эрдоган сделал резкий разворот, вытеснив демократические институты страны, заставив замолчать своих критиков и сосредоточив власть в своих руках. Как говорится в материалах издания Al Monitor, Эрдоган также диктует политику ЦБ, выступая против повышения процентных ставок, что стало бы решающим шагом, если не панацеей для решения экономических проблем Турции.

Он продолжает представлять нынешние проблемы Турции как следствие "экономической войны", которая ведется иностранными державами, стремящимися ослабить страну. Однако результаты опроса Metropoll заставляют предполагать, что все эти высказывания больше не оказывают влияния на общественность.

Если бы Турция снова обратилась за помощью, МВФ, возможно, не откликнулся с прежней готовностью.

Конгресс США требует, чтобы Турция освободила граждан США, прежде всего пастора Северной Каролины Эндрю Брансона, отложила покупку российской ракетной системы S-400. Также он призывает администрацию сократить все финансирование Турции, поступающее от глобальных финансовых институтов, таких как МВФ и Всемирный банк, если она не станет соблюдать эти условия.

В прошлом месяце США удвоили тарифы на турецкую сталь и алюминий, что вызвало дальнейшее падение лиры.

Следующее судебное заседание по делу Брансона состоится в портовом городе Измир 12 октября. Эрдоган сообщил, что вряд ли стоит ожидать освобождение пастора до этого, несмотря на угрозы президента Дональда Трампа в отношении дальнейших санкций.