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В Индии отменили уголовное наказание за гомосексуальные связи
18:10 06.09.2018 |
Верховный суд Индии отменил 377-ю статью уголовного кодекса, которая наказывала граждан за "противные природе человека" сексуальные связи лишением свободы сроком до 10 лет. В четверг, 6 сентября, пять членов Верховного суда единогласно постановили, что эта статья использовалась как способ угнетения и дискриминации представителей ЛГБТ-сообщества.
"Любые отношения между двумя взрослыми людьми любой ориентации, основанные на взаимном согласии, не могут быть неконституционными", - заявил верховный судья Дипак Мисра.
Статью 377-ю отменили после поступления в верховный суд ряда петиций от граждан и правозащитных групп, призывавших внести изменения в законы. Хотя случаев судебного наказания гомосексуалов в Индии сравнительно мало, эта норма, по словам правозащитников, использовалась полицией для давления на ЛГБТ-сообщество и нарушала фундаментальные права человека.
Законодательный запрет гомосексуальных связей просуществовал в Индии в течение 157 лет.
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