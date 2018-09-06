ВОЗ узнала, в каких странах жителям не хватает физической активности

В странах с высоким доходом населения растет число жителей, которые недостаточно времени уделяют физической активности на работе и в свободное время, что ставит под угрозу их здоровье и качество жизни. Об этом свидетельствует опубликованное во вторник, 4 сентября, в британском медицинском журнале The Lancet исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Она провела анализ с привлечением определенных групп населения в 168 странах мира в период с 2001 по 2016 годы. Число участников соцопросов достигало почти 2 млн человек.

Наименее активными в 2016 году оказались женщины в Латинской Америке и Карибском регионе, Южной Азии и обеспеченных странах Запада. На другом полюсе расположились Океания, Восточная и Юго-восточная Азия, а также страны Африки к югу от Сахары.

В государствах с развитой экономикой недостаточно подвижными были в среднем 37 процентов взрослого населения. В Германии этот показатель, к примеру, составил, 42 процента.

Молдавия отличилась положительно

Россия в число стран с пиковыми показателями не вошла. А среди стран восточной Европы положительно отличилась Молдавия (всего 11,5 процента), а отрицательно - Сербия (39,5 процента).

Ранее исследователи пришли к выводу, что среднестатистический житель Германии проводит 7,5 часов в день сидя. На просмотр телевизора он тратит около 120 минут в день.