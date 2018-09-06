В США одобрили законопроект о санкциях за киберпреступления

Палата представителей конгресса США единогласно приняла законопроект "О кіберстримування и реагирования на киберугрозы, согласно которому Вашингтон должен будет вводить санкции в отношении лиц, организаций и иностранных государств за киберпреступления против США.

Об этом говорится в сообщении комитета палаты по иностранным делам. Текст документа опубликован на сайте Конгресса.

Данный шаг призван защитить американские выборы и важнейшие объекты инфраструктуры страны от "спонсируемой иностранными государствами умышленной киберактивности" и создаст основу для сдерживания и реагирования на будущие кибератаки против Соединенных Штатов.

Американское руководство неоднократно заявляло, что Россия, Китай, Иран и Северная Корея являются крупнейшими киберугрозами для Соединенных Штатов.

В законопроекте говорится об атаках вируса WannaCry и вредоносного ПО NotPetya. Последнюю атаку, как отмечается в документе, "провела Россия". Она, по оценке американских законодателей, стала наиболее разрушительной кибероперацией в истории и "нанесла ущерб на миллиарды долларов Украине, Европе, Азии и Америке".

Законопроект в случае его полного принятия потребует от президента США определять "рискованных исполнителей киберугроз". Под это определение может попасть "любое иностранное физическое лицо или организация, ответственные за спонсированную другим государством киберактивность, представляющую значительную угрозу нацбезопасности, внешней политике, экономике и финансовой стабильности США".

В отношении этих субъектов американского лидера законопроект также обяжет вводить определенные санкции. Ограничения при этом, согласно документу, могут зависеть от отмены США предоставления какой-либо стране гуманитарной помощи и запрета на экспорт и импорт товаров и услуг к запрету выдачи виз и въезда на территорию США, а также ограничений при продлении страхования кредитов.

Также инициатива предусматривает, что президент может отказать в наложении санкций в каждом конкретном случае на срок не более одного года. Совсем отказаться от ограничений американский лидер сможет только если предоставит в соответствующие комитеты конгресса США письменные подтверждения о том, что решение не вводить санкции в этом случае может иметь важное значение для экономических или национальных интересов Соединенных Штатов, или же такой отказ станет "важной гуманитарной целью".

Теперь принятый палатой представителей законопроект будет передан на утверждение Сената. В случае утверждения его должен подписать президент.

Как известно, США уже заблокировали собственности отдельных россиян и российских компаний, причастных к злонамеренной киберактивности.