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ЕЦБ: следующий кризис в Европе может зародиться на рынке недвижимости
14:22 05.09.2018 |
Следующий кризис в Европе может начаться на рынке недвижимости, при этом банки сейчас лучше подготовлены к кризису, чем десять лет назад, заявила глава банковского надзора в ЕЦБ Даниэль Нуи. Об этом сообщает Reuters.
Поскольку процентные ставки в еврозоне находятся на рекордно низком уровне, местами произошел резкий рост цен на недвижимость. Некоторые чиновники предупреждают, что мягкая денежно-кредитная политика грозит привести к появлению "пузырей" активов, что в перспективе может спровоцировать новый кризис.
"Что может вызвать следующий кризис? Я не знаю, но подозреваю, что это может быть рынок недвижимости, - сказала Нуи в интервью латвийскому агентству LETA. - Мы точно знаем, что будет новый кризис. Но мы не знаем, когда и почему он возникнет".
"Я знаю, что некоторые страны Северной и Восточной Европы хотели бы увидеть более выраженное снижение рисков в банках еврозоны, - заявила Нуи. - Лично я считаю, что риски уже существенно снижены".
В то же время, по словам Нуи, рост цен на коммерческую недвижимость в Прибалтике создает риск, так же как и использование плавающих процентных ставок, поскольку нет никаких гарантий того, что заработная плата или прибыли вырастут вместе со ставками.
Это создает более широкие риски для стран Северной Европы, так как многие балтийские банки принадлежат скандинавским кредиторам, отметила она.
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