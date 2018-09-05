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Аргентина надеется на изменение условий кредита МВФ в конце сентября
09:31 05.09.2018 |
Министр экономики Аргентины Николас Духовне заявил, что соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) об изменении условий предоставления кредита может быть достигнуто во второй половине сентября.
Сроки программы финансовой поддержки страны фондом, а также экономический план властей будут пересмотрены из-за непредвиденных сложностей. Во вторник директор-распорядитель фонда Кристин Лагард заявила после переговоров с представителями Аргентины, что сторонам удалось достичь прогресса на переговорах о досрочном предоставлении помощи латиноамериканской стране.
"Я не могу назвать сроки, но мы рассчитываем, что голосование совета директора фонда пройдет во второй половине сентября, но для этого нужно техническое соглашение. Есть понимание, но формального соглашения нет", - приводит портал Infobae заявление Духовне в Вашингтоне.
В Аргентине наблюдается тяжелое финансовое положение. ЦБ страны поднял уровень ставки до рекордного значения в 60% на фоне падения курса песо. С начала года аргентинская валюта обесценилась уже более чем на 45% к доллару.
Президент Аргентины Маурисио Макри заявил ранее, что 50-миллиардная поддержка фонда может понадобиться стране раньше, чем ожидалось.
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