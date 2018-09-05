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Иранский риал упал до рекордной отметки
23:18 04.09.2018 |
Курс иранского риала на черном рынке достиг рекордно низкой отметки по отношению к доллару США, сообщает сайт Bonbast.com, отслеживающий неофициальные курсы валют.
По состоянию на вторник, 4 сентября, черный курс доллара поднялся до 138 000 риалов. При этом официальный курс центрального банка равен 42 000 риалов за доллар. В начале 2018 года 1 доллар США можно было купить за 43 000 риалов.
Ускорение падения риала связывают с ухудшением экономической ситуации и новыми санкциями США, направленными на нефтегазовую индустрию Ирана, о которых было объявлено в августе 2018 года и которые начнут действовать с 5 ноября.
Ухудшение экономической ситуации сопровождается в Иране массовыми протестами и увольнением чиновников. За последние месяцы в стране были отстранены от работы министр экономики и финансов и министр труда, а также глава Центрального банка.
Протесты, начавшиеся в декабре 2017 года, распространились более чем на 80 городов и привели к гибели 25 человек.
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