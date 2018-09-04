Темпы инфляции в Турции подскочили до 15-летнего максимума

Потребительские цены в августе выросли в Турции на 17,9% по сравнению с августом предыдущего года.

Это самые высокие темпы 12-месячной инфляции с конца 2003 года.

Об этом сообщает турецкое статистическое управление (TUIK), передает AFP.

В июле темпы инфляции находились на уровне 15,85%, и последний скачок подтверждает усиление давления на центральный банк с точки зрения необходимости повышения процентных ставок.

Фактический показатель превысил консенсус-прогноз Bloomberg в 17,6%.

Турецкая валюта подешевела до 6,6 лиры/$, потеряв с утра почти 1,5% и немного успокоившись после обещания центрального банка действовать на следующем заседании комитета по денежно-кредитной политике 13 сентября.

Самый высокий годовой прирост показали расходы на транспорт (+27,13%), тогда как цены на продовольственные и безалкогольные напитки выросли на 19,75%.

Старший экономист по развивающимся рынкам Capital Economics Джейсон Тувей сказал, что рост инфляции «во многом отражает последствия ослабления лиры».

Но Дениз Чичек, экономист банка QNB Finansbank из Стамбула, предупредил, что полного эффекта от «существенного» обесценения валюты еще не было видно.

«В результате, даже без дополнительной амортизации, мы видим, что инфляция превысит 20% в предстоящие месяцы», - сказал Чичек.

Министр финансов Турции Берат Албайрак, который является зятем Эрдогана, заявил, что 2019 год станет «очень сильным» годом в борьбе Турции с инфляцией, поскольку он пытается убедить инвесторов в том, что Анкара знает о проблемах, беспокоящих ее экономику.

Рынки надеялись на значительное повышение ставок, чтобы успокоить валютный кризис, но экономисты опасаются, что Эрдоган оказывает давление на номинально независимый центральный банк, чтобы не повышать ставки и поддерживать рост.

Эрдоган ранее называл учетную ставку «матерью и отцом всего зла» и утверждал, что более высокие ставки приводят к более высокой инфляции, летящей перед лицом экономической ортодоксии.

Участники рынка требуют повышения учетной ставки на 7-10 п.п., но опасаются, что центробанк поднимет ее всего на 2 п.п.

Аргентина и Турция первыми среди стран emerging markets столкнулись с обвалом национальных валют и высокой инфляцией. Власти этих стран не смогли обеспечить независимость своих центробанков, отдавая предпочтение политике фискального доминирования. Инвесторы бегут из таких стран, особенно на фоне оттока капитала с развивающихся рынков.