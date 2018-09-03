Финансовые новости
- |
- 03.09.18
- |
- 22:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Минстерство обороны США отказалось от запланированной выплаты $300 млн Пакистану
17:40 03.09.2018 |
Минстерство обороны США отказалось от запланированной выплаты $300 млн Пакистану из-за предполагаемой неспособности Исламабада принять решительные меры против боевиков. Об этом сообщает агентство Reuters.
"Из-за отсутствия решительных действий Пакистана в поддержку стратегии в Южной Азии оставшиеся $300 млн были перераспределены", - заявил представитель Пентагона Коун Фолкнер.
По его словам, Пентагон намерен потратить эти средства на "другие приоритетные цели", если они будут одобрены Конгрессом. Он отметил, что ранее в этом году Конгресс отказался выплачивать еще $500 млн в качестве помощи Пакистану.
С 2002 года Пакистан получил более $33 млрд в виде помощи от США, в том числе более $14 млрд в рамках так называемого фонда поддержки коалиции, программы Министерства обороны США по предоставлению средств союзникам, которые понесли расходы на поддержку операций по борьбе с боевиками.
О решении не выплачивать Пакистану $300 млн Пентагон объявил накануне ожидаемого визита госсекретаря США Майка Помпео и председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Джозефа Данфорда в Исламабад.
Отказ США от предоставления помощи Пакистану сигнализирует о сложном и длительном пересмотре условий взаимоотношений, пишет Quartz. И вопрос о роли Пакистана в Афганистане не обязательно является самым сложным.
Более сложный вопрос заключается в том, какова будет роль Индии и Пакистана в зарождающейся холодной войне между США и Китаем.
Несмотря на надежды Исламабада, Китай пока не готов и не в состоянии сделать все необходимое для того, чтобы полностью заменить США в качестве основного стратегического партнера Пакистана. Это означает, вероятно, что будет достигнут ряд компромиссов, которые будут неудобны и неудовлетворительны для всех сторон.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зачем Медведчук начал наступление на Гройсмана
|Президент зарегистрировал в Раде проект конституционных изменений о евроатлантической интеграции Украины – И.Луценко
|НБУ в сентябре может повысить учетную ставку минимум до 18% - банкиры
|Рашкован: Пока что Украина для МВФ - это история упущенных возможностей
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Убийство Захарченко: Для чего Путин отправил следователей на Донбасс
|Минстерство обороны США отказалось от запланированной выплаты $300 млн Пакистану
|Лидер КНР объявил о выделении 60 млрд долларов финансовой помощи странам Африки
|Goldman: доля юаня в мировых резервах вырастет за счет сокращения доли доллара и иены
|Трамп не видит политической необходимости в участии Канады в новой сделке по НАФТА
|Торговые переговоры США-Канада не дали результатов, продолжатся на текущей неделе неделе
Это интересно
|Смартфон Sony Xperia XZ3 получил дисплей OLED QHD+ HDR размером 6 дюймов
|Защищённые смарт-часы Casio Pro Trek WSD-F30 используют платформу Wear OS
|Воры украли со склада в Роттердаме 112 тонн кобальта стоимостью $10 млн
|HTC представила смартфон U12 Life с нестандартной задней крышкой
|Acer показала трон для геймера
|Представлен прототип новой Lada 4x4
|Acer представила геймерский ноутбук-трансформер с 4K-экраном