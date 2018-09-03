Минстерство обороны США отказалось от запланированной выплаты $300 млн Пакистану из-за предполагаемой неспособности Исламабада принять решительные меры против боевиков. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Из-за отсутствия решительных действий Пакистана в поддержку стратегии в Южной Азии оставшиеся $300 млн были перераспределены", - заявил представитель Пентагона Коун Фолкнер.

По его словам, Пентагон намерен потратить эти средства на "другие приоритетные цели", если они будут одобрены Конгрессом. Он отметил, что ранее в этом году Конгресс отказался выплачивать еще $500 млн в качестве помощи Пакистану.

С 2002 года Пакистан получил более $33 млрд в виде помощи от США, в том числе более $14 млрд в рамках так называемого фонда поддержки коалиции, программы Министерства обороны США по предоставлению средств союзникам, которые понесли расходы на поддержку операций по борьбе с боевиками.

О решении не выплачивать Пакистану $300 млн Пентагон объявил накануне ожидаемого визита госсекретаря США Майка Помпео и председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Джозефа Данфорда в Исламабад.

Отказ США от предоставления помощи Пакистану сигнализирует о сложном и длительном пересмотре условий взаимоотношений, пишет Quartz. И вопрос о роли Пакистана в Афганистане не обязательно является самым сложным.

Более сложный вопрос заключается в том, какова будет роль Индии и Пакистана в зарождающейся холодной войне между США и Китаем.

Несмотря на надежды Исламабада, Китай пока не готов и не в состоянии сделать все необходимое для того, чтобы полностью заменить США в качестве основного стратегического партнера Пакистана. Это означает, вероятно, что будет достигнут ряд компромиссов, которые будут неудобны и неудовлетворительны для всех сторон.