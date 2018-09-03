Лидер КНР объявил о выделении 60 млрд долларов финансовой помощи странам Африки

Китай выполнил свое обещание по предоставлению Африке финансовой поддержки в размере 60 млрд долларов. Об этом заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в понедельник на церемонии открытия Пекинского саммита Форума китайско-африканского сотрудничества, передает "Синьхуа".

По словам главы КНР, данное финансирование либо уже предоставлено, либо организовано. Как известно, в 2015 году Китай на саммите Форума китайско-африканского сотрудничества в Йоханнесбурге объявил решение предоставить Африке финансовую поддержку, чтобы обеспечить успешную реализацию десяти крупных планов китайско-африканского сотрудничества.

Кроме того, Китай спишет части африканских стран просроченную по состоянию на конец 2018 года задолженность по беспроцентным межправительственным займам. В частности, списание долгов будет произведено для наименее развитых африканских стран, бедных стран с большой долговой нагрузкой, внутриконтинентальных и небольших островных развивающихся стран, которые имеют дипломатические отношения с Китаем.