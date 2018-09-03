Goldman: доля юаня в мировых резервах вырастет за счет сокращения доли доллара и иены

Goldman Sachs Group Inc. прогнозирует, что доля юаня в мировых валютных резервах увеличится за счет уменьшения доли доллара и иены. Об этом сообщает Bloomberg.

Приток иностранных инвестиций в китайские облигации в последние месяцы ускорился, несмотря на падение юаня. По оценкам аналитиков Goldman, на центральные банки будет приходиться $250 млрд из $1 трлн чистого притока в китайские облигации в течение пяти лет до 2022 г.

"Перераспределение резервов (т. е. отток) может быть больше сосредоточено на долларах и иене", - написали аналитики Дэнни Суванапрути, Майкл Кэхилл и Эндрю Тилтон в пятницу.

Центральные банки, которые держат большую часть своих резервов в долларах, будут сокращать долю американской валюты.

"Рост популярности юаня должен больше повлиять на иену, поскольку она больше не будет единственной резервной валютой Азии", - отметили аналитики.

Отток средств из японских бондов, как ожидается, за пять лет составит $66 млрд - это соответствует около 12% иностранных инвестиций в японские гособлигации. Отток из облигаций США, по подсчетам Goldman, составит $280 млрд - это всего около 4% иностранных инвестиций в трежерис.

Еще одним проигравшим от перераспределения средств в пользу Китая может стать Таиланд. Goldman прогнозирует отток в размере $3 млрд, или около 14% иностранных инвестиций в долг страны.

Доля юаня в мировых резервах, согласно оценкам Международного валютного фонда, "должна вырасти примерно до 3-4% к концу 2022 г.", пишут аналитики Goldman. "Если финансовые рынки будут углубляться быстрее, чем мы ожидаем, эти оценки могут оказаться слишком консервативными", - считают они.

Китай открывает свои внутренние рынки для иностранных инвесторов в рамках более широких усилий по обеспечению стабильного обменного курса.