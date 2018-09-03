Финансовые новости
- |
- 03.09.18
- |
- 16:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Goldman: доля юаня в мировых резервах вырастет за счет сокращения доли доллара и иены
13:31 03.09.2018 |
Goldman Sachs Group Inc. прогнозирует, что доля юаня в мировых валютных резервах увеличится за счет уменьшения доли доллара и иены. Об этом сообщает Bloomberg.
Приток иностранных инвестиций в китайские облигации в последние месяцы ускорился, несмотря на падение юаня. По оценкам аналитиков Goldman, на центральные банки будет приходиться $250 млрд из $1 трлн чистого притока в китайские облигации в течение пяти лет до 2022 г.
"Перераспределение резервов (т. е. отток) может быть больше сосредоточено на долларах и иене", - написали аналитики Дэнни Суванапрути, Майкл Кэхилл и Эндрю Тилтон в пятницу.
Центральные банки, которые держат большую часть своих резервов в долларах, будут сокращать долю американской валюты.
"Рост популярности юаня должен больше повлиять на иену, поскольку она больше не будет единственной резервной валютой Азии", - отметили аналитики.
Отток средств из японских бондов, как ожидается, за пять лет составит $66 млрд - это соответствует около 12% иностранных инвестиций в японские гособлигации. Отток из облигаций США, по подсчетам Goldman, составит $280 млрд - это всего около 4% иностранных инвестиций в трежерис.
Еще одним проигравшим от перераспределения средств в пользу Китая может стать Таиланд. Goldman прогнозирует отток в размере $3 млрд, или около 14% иностранных инвестиций в долг страны.
Доля юаня в мировых резервах, согласно оценкам Международного валютного фонда, "должна вырасти примерно до 3-4% к концу 2022 г.", пишут аналитики Goldman. "Если финансовые рынки будут углубляться быстрее, чем мы ожидаем, эти оценки могут оказаться слишком консервативными", - считают они.
Китай открывает свои внутренние рынки для иностранных инвесторов в рамках более широких усилий по обеспечению стабильного обменного курса.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Президент зарегистрировал в Раде проект конституционных изменений о евроатлантической интеграции Украины – И.Луценко
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ в сентябре может повысить учетную ставку минимум до 18% - банкиры
|Рашкован: Пока что Украина для МВФ - это история упущенных возможностей
|Остаток средств на едином казначейском счете в августе вырос в 13,6 раза до 27,1 млрд гривен
|Сегодняшний разворот на межбанке в сторону преобладания предложения валюты обусловлен завершением финансового месяца
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Лидер КНР объявил о выделении 60 млрд долларов финансовой помощи странам Африки
|Goldman: доля юаня в мировых резервах вырастет за счет сокращения доли доллара и иены
|Трамп не видит политической необходимости в участии Канады в новой сделке по НАФТА
|Торговые переговоры США-Канада не дали результатов, продолжатся на текущей неделе неделе
|Мэй исключила проведение второго референдума по Брекзиту
|Fitch пересмотрело прогноз по рейтингу Италии
Это интересно
|Защищённые смарт-часы Casio Pro Trek WSD-F30 используют платформу Wear OS
|Воры украли со склада в Роттердаме 112 тонн кобальта стоимостью $10 млн
|HTC представила смартфон U12 Life с нестандартной задней крышкой
|Acer показала трон для геймера
|Представлен прототип новой Lada 4x4
|Acer представила геймерский ноутбук-трансформер с 4K-экраном
|Ученые: загрязнение воздуха плохо сказывается на мыслительных способностях