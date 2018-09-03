Торговые переговоры США-Канада не дали результатов, продолжатся на текущей неделе неделе

Торговые переговоры между США и Канадой для поиска соглашения, альтернативного NAFTA, продолжатся на текущей неделе, то есть после дедлайна, установленого президентом США.

Об этом сообщает DPA.

Администрация президента США проинформировала Конгресс о намерении подписать торговоее соглашение с Мексикой через 90 дней. Канада еще "может попасть на борт, если захочет", заявил в пятницу торговый представитель США Роберт Лайтхазер.

По его словам, Вашингтон и Оттава возобновят переговоры в среду после четырех дней напряженных переговоров на высоком уровне американской столице на прощлой неделе.

Мексика и США уже договорились о предварительном соглашении на прощлой неделе в понедельник. В последние дни также велись переговоры между Мексикой и Канадой.

По словам представителя США, полный текст соглашения между Мексикой и США будет представлен Конгрессу в течение 30 дней.

Министр иностранных дел Канады Христя Фрилеад сказала журналистам в Вашингтоне, что она выступает за "беспроигрышное соглашение" для Мексики, Канады и США.

Фриланд подтвердила, что Канада ищет "хорошего соглашения, а не просто соглашение", но признала, что они "еще не договорились".

В ходе переговоров США и Канада заявили, что сельское хозяйство, в частности молочные субсидии, оказалось трудным препятствием для преодоления.

Канадские официальные лица, включая премьер-министра Джастина Трюдо, настаивают на том, что Оттава не будет подписывать плохое соглашение и что они намерены продолжать управлять цепочками поставок молочной промышленности.

Оттава также требует надежного механизма разрешения споров, если в будущем возникнут какие-либо проблемы.